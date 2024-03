El PP dice que el informe del CGPJ confirma que la amnistía es inconstitucional y exige de nuevo a Sánchez parar la ley

El PP considera que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley de amnistía supone "un nuevo baño de realidad" porque, "por más que el Gobierno intente meter con un calzador" esta norma, "no tiene cobertura ni encaje en la Constitución". Por eso, ha vuelto a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez "rectificar y paralizar" su tramitación tras este "varapalo", al tiempo que ha reiterado que seguirá denunciando "por todas las vías este atropello legal y democrático". "Todos los informes jurídicos sobre la ley de amnistía para beneficiar a los socios de Sánchez dicen lo mismo: es una norma inconstitucional", han señalado fuentes de la cúpula del PP tras conocer este nuevo informe crítico con la ley de amnistía que se tramita en el Senado. En concreto, el CGPJ ha avalado este jueves el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal del sector conservador Wenceslado Olea, que defiende que la norma es inconstitucional porque vulnera --entre otras cuestiones-- la separación de poderes y el principio de igualdad. "NO TIENE ENCAJE EN LA CONSTITUCIÓN" Fuentes del PP han afirmado que este informe del CGPJ coincide con el que emitieron los letrados del Senado y los de la Comisión de Justicia del Congreso, así como el que en su momento también trasladaron las principales asociaciones judiciales y juristas de reconocido prestigio. "Por más que el Gobierno intente meter con un calzador la amnistía, este proyecto de ley no tiene cobertura ni encaje en la Constitución. Hasta la propia Comisión de Venecia destacó la necesidad de reformar la Carta Magna para poder dar cabida a este texto", han agregado las mismas fuentes. Según el PP, el CGPJ advierte de que la norma pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont "vulnera el derecho a la igualdad y el principio de separación de poderes". "El informe del CGPJ supone un nuevo baño de realidad para un Gobierno que está totalmente subyugado al independentismo y desprecia al resto de los españoles", han enfatizado las mismas fuentes. El PP ha recalcado que "ante un varapalo de estas características, cualquier Gobierno de la UE retiraría de inmediato una ley cuya única finalidad es proteger a Puigdemont y garantizar la supervivencia de Sánchez". Por eso, ha exigido al Ejecutivo que "rectifique y paralice la tramitación de esta ley de impunidad que está fuera del marco constitucional". Finalmente, ha subrayado que el PP seguirá denunciando "por todas las vías posibles este atropello legal y democrático", acudiendo al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar la Ley de Amnistía, han indicado las mismas fuentes.