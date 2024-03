El PP critica el "relato impuesto" de la Ley de Memoria y Vox advierte de que la derogarán en las CC.AA

El PP y Vox han mostrado este miércoles su rechazo a la Ley de Memoria Democrática que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas de ERC y Bildu: los 'populares' critican lo que consideran el "relato impuesto" implicito en la norma, mientras que Vox ha querido ir un paso más allá y ha avisado de su intención de derogarla en las comunidades autónomas que comparten con los 'populares'. Así lo han expresado los portavoces de ambas formaciones durante sus intervenciones en la comparecencia del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas generales de su cartera en esta materia. El encargado en defender la postura del PP ha sido el diputado Pedro Muñoz, el cual ha calificado la Ley de Memoria como "cualquier cosa menos una referencia moral". A su juicio, esta norma está lejos de ser un intento de conocer la verdad o de reconciliar, sino que se trata de un medio para "tergiversar e instrumentalizar". MELANCOLÍA SECTARIA "Su objetivo no es la verdad si no el relato impuesto", ha afeado al ministro. Muñoz ha acusado al Ejecutivo de querer "levantar un muro de polarización" para "acabar con la legimitimidad de la alternativa política" y de esta forma "sobrevivir en el poder". Además, considera bastante "revelador" que la "memoria" del Gobierno vaya desde el año 1936 hasta 1983. "Viven instalados en una melancolía sectaria de la Segunda República", ha sostenido al tiempo que ha recordado al ministro Torres que durante ese periodo también se produjeron las violaciones, represiones y asesinatos, que tanto condenan. "Su objetivo no es la verdad, sino el relato impuesto y maniqueo para promover su política de muros. Dicen no a la exaltación del franquismo, pero tienen pasividad absoluta con la exaltación del terrorismo", ha reprochado. TAMBIÉN EL BANDO REPUBLICANO DEJÓ VÍCTIMAS Por su parte, el portavoz de Vox en la comisión, Carlos Flores, ha aprovechado su turno de intervención para enumerar todas aquellas cosas a las que desde su grupo parlamentario se van a oponer en materia de memoria histórica. Ha justificado su oposición a la norma, entre otras cosas, en lo que ha calificado como un "retrato ideológico de parte" como es la "condena" a los crímenes cometidos por un bando durante la guerra civil y la "relativización" de los cometidos por el otro bando. Según ha dicho, su abuelo fue fusilado en Barcelona durante la guerra por rebelión. Al hilo de esto, ha advertido que desde Vox van a promover la derogación de las leyes de memoria democrática en todas las comunidades autónomas que les sea posible, como ya han hecho en Aragón con el PP, augurando el mismo futuro para Valencia, Baleares o Extremadura entre otras. Además ha incidido en el rechazo de su formación a lo que consideran "excesos" de la Ley de Memoria Democrática como por ejemplo la retirada de las cruces. Aunque ha matizado que sí que respaldarán la exhumación de las fosas comunes porque "todos tenemos derecho a curar las heridas" y también ha fosas con víctimas del bando republicano.