El Kanka compone e interpreta el nuevo himno del Málaga CF por su 120 aniversario

Málaga, 21 mar (EFE).- El cantautor malagueño El Kanka ha sido el elegido para componer e interpretar el nuevo himno que el club de fútbol de su ciudad, el Málaga CF, le brindará a su afición con motivo del 120 aniversario del primer partido celebrado en la capital, el 3 de abril de 1904, y del nacimiento, por tanto, del malaguismo.

En un vídeo colgado en sus redes sociales, El Kanka explica que la canción ya está compuesta y que próximamente entrará en el estudio para grabarla y "hacerla grande", con "alguna sorpresita bonita".

El músico muestra su agradecimiento por este encargo "sorpresivo, difícil" y un tanto "surrealista", teniendo en cuenta que él no es "especialmente futbolero" y que ni siquiera ha visto un partido del Málaga CF en La Rosaleda.

Para componer este himno, El Kanka quiso instalarse en Málaga y hacer un "estudio de campo" para saber lo que significa el equipo para los malagueños y para la ciudad.

"Quería que el himno estuviera al nivel, que fuera una canción bonita, emocionante y épica. Estoy muy contento con el resultado y espero estar a la altura y que la afición lo reciba con el mismo cariño con el que lo he compuesto", afirma el artista.

El Kanka subraya que siempre se ha sentido muy querido en su tierra y que este encargo del Málaga CF no hace más que ratificar este reconocimiento por su trabajo.

En este último año, El Kanka ha recibido el premio de Malagueño del Año, ha sido homenajeado en la emblemática bodega El Pimpi, donde ha firmado un barril junto a los de Gloria Fuertes o Antonio Banderas, y encabeza en esta edición el cartel del Brisa Festival, que se celebrará del 25 al 27 de julio en la capital.

"Siempre he sentido que en mi tierra se me apreciaba, y a pesar de vivir muchos años fuera, siempre que he vuelto los paisanos y paisanas me han recibido con los brazos abiertos. Llevo a Málaga en el corazón y siempre hablo de mi ciudad, y siento que el cariño es mutuo", subraya El Kanka. EFE

