Diputados del PSOE culpan al PP del cruce de reproches en el Congreso, aunque prometen "moderarse"

Varios diputados del PSOE han culpado al PP del tono imperante en el Congreso marcado por el cruce de reproches entre ambas bancadas a cuenta de casos de corrupción, como la 'trama Koldo' o la investigación fiscal a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el portavoz socialista, Patxi López, ha prometido que los suyos también intentarán "moderarse" en los debates parlamentarios. Para el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la forma de rebajar el tono de los Plenos pasa por que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de "órdenes a toda su bancada y a él mismo de volver a la senda institucional del PP". Así lo ha expresado este miércoles a su llegada al Congreso al ser preguntado por el tono de los debates de los últimos días y las quejas de algunos de los grupos parlamentarios ante el abuso del "y tú más" por parte de los partidos mayoritarios. A LÍDERES DÉBILES, MÁS RUIDO En palabras de Gomez de Celis es "muy triste" ver al PP "radicalizado" en "tendencias ultras" y "sometidos a lo que Vox va imponiendo". Al ser preguntado por la responsabilidad de la bancada socialista, ha señalado que si se cogen las actas del Congreso se podría comprobar el "absoluto desequilibrio" entre ambas formaciones. Por su parte, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, considera que lo primero que tiene que hacer el PP es "reconocer que hay un Gobierno legítimo" y ha recordado que Feijóo, ya "prometió" convertir esta legislatura en un "infierno". "Cuando un líder es débil como es Feijóo, lo que tiene que hacer es ruido", ha afeado. NO TODOS SOMOS IGUALES En opinión, del portavoz del PSOE, Patxi López, cree que la solución pasa por tener "educación" y "respeto" y dejando de considerar al adversario un "enemigo". Al ser preguntado por la responsabilidad de su formación en esta situación, López se ha limitado a responder que se "moderarán" por la "parte que les toca". Mientras que la portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, ha insistido que los socialistas quieren "soluciones" y espera que con la comisión de investigación promovida por los socialistas en el Congreso por la compra de mascarillas permita "explicar con claridad" a la ciudadanía que "no son todos lo mismo".