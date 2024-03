Díaz señala que Puigdemont puede "legítimamente" presentarse como candidato y recuerda que ya lo hizo en 2021

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado que el expresidente catalán Carles Puigdemont puede presentarse "legítimamente" como candidato de Junts a las elecciones catalanas, si así lo decide, y ha recordado que ya lo hizo en los comicios de 2021. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha manifestado que si finalmente Puigdemont vuelve a ser candidato, no implicaría a su juicio ninguna novedad porque ese hecho ya se vivió en las anteriores elecciones. "Sobre las cosas que hacen los políticos a veces hay que tener un poco de calma y ver todas las jugadas con el tablero del ajedrez completo", ha enfatizado. También ha vuelto a defender la importancia de la Ley de Amnistía y que era necesaria sobre todo por las centenares de personas en Cataluña que fueron procesadas por abrir colegios o ir a votar el 1-O. "Desde luego yo no comparto que puedan ir a la cárcel o tener una pena de prisión o ser condenadas. No lo comparto. Creo que en democracia las diferencias políticas hay que tener respeto a todo el mundo, pero creo que esa no es la manera de actuar", ha manifestado para volver a afear al PP en su etapa en el Ejecutivo "abdicó" de la política para afrontar el conflicto por el 'procés'.