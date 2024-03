Compromís avisa al PSOE de que no contará con su apoyo si no cumple con una mejora de financiación e infraestructuras

La portavoz de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, ha advertido al PSOE de que si no aporta soluciones a la infrafinanciación valenciana e inversiones en infraestructuras en la comunidad no podrá contar con su apoyo, al sentenciar tendrá un problema si no quiere cumplir con los compromisos suscritos. En rueda de prensa en el Congreso, Agueda Micó ha expresado el "enfado" y "cabreo" de su formación con la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su actitud ante los proyectos de infraestructuras que la Comunidad Valenciana necesita como "agua de mayo". Tras criticar la decisión de los socialistas de renunciar este año a los Presupuestos Generales del Estado, Compromís ha exigido que se cumpla con los compromisos valencianos, que están recogidos en el acuerdo de gobierno. En este sentido, en materia de infraestructuras ha citado el tren de la costa, mejoras en la red de Rodalies (Cercanías) y el corredor mediterráneo. HAY UN "PROBLEMA GRAVE" CON EL MINISTRO PUENTE "Hay un problema grave de relaciones entre Compromís y el ministro Puente. Queremos soluciones y queremos que el PSOE dé respuestas, que están en el acuerdo de gobierno. Es la forma de relacionarnos y que Copromís dé apoyo al PSOE en el Gobierno", ha apostillado Micó. Asimismo, la diputada ha aludido también a que ahora que está encima de la mesa la reivindicación de la Generalitat de Cataluña de un trato singular de financiación y la propuesta del denominado 'cupo catalán, ha advertido de que la Comunidad Valenciana es el territorio más infrafinanciado y que "cualquier solución" al cambio del sistema de financiación tiene que contar con esta comunidad. "No vamos a aceptar ninguna solución al sistema de financiación que no pase por solucionar el problema valenciano. No queremos ser más pero tampoco vamos a permitir que haya una solución sin que se tenga en cuenta la situación de infrafinanciación del pueblo valenciano", ha agregado. SUMAR LES APOYA Micó ha desgranado que no están en contra de la propuesta del Govern catalán, pero sí demandan que vengan de la mano de la mejora de financiación a los valencianos. "No es una cuestión en negativo, sino en positivo. Queremos que la financiación valenciaNA esté encima de la mesa", ha apostillado. Desde Compromís han remarcado que Sumar y su líder, Yolanda Díaz, están alineados y apoyan su posición dado que el grupo plurinacional también está demandando el avance de la agenda social y medidas fiscales, como hacer permamente los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas.