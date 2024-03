C.-La Mancha "exigirá el 100% de la sentencia del Supremo" del Tajo si el Levante pide más

Toledo, 21 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que la comunidad autónoma "exigirá el 100 por ciento de la sentencia del Supremo" con relación al Tajo si las comunidades del Levante "siguen tirando de la cuerda" pidiendo más aportaciones al trasvase al Segura.

García-Page, que este jueves ha visitado el expositor de la región en la feria 'Alimentaria' que se celebra en Barcelona, ha comentado la reunión que mantienen también esta jornada el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para reivindicar un pacto nacional del agua.

A su entender, en general cuando el PP habla de un pacto nacional del agua "habla simplemente de seguir haciendo trasvases", pero ha apuntado que tanto Mazón como Miras "saben que Europa ya les ha avisado de que la solución de futuro no son los trasvases".

"Todos los trasvases tienen puesta la proa de las autoridades europeas y además del sentido común, porque la realidad del clima va en el sentido contrario al seguir explotando, malgastando y especulando con el agua", ha asegurado el presidente castellanomanchego.

Asimismo, y en cuanto a las posturas contrarias de Mazón y Miras a la definición, en el plan hidrológico del Tajo, de unos caudales ecológicos para ese río que en la práctica supondrá reducir las aportaciones del Tajo al Segura a través del trasvase, García-Page ha advertido de que Castilla-La Mancha "cedió" en la negociación de dicho plan hidrológico.

"No es que Castilla-La Mancha consiguiera todo lo que pedía. Y tengo que recordar y que lo recuerden, que no se les olvide y si no, que lo vuelvan a estudiar, las cinco sentencias que ha ganado Castilla-La Mancha", ha subrayado García-Page, de forma que ha reiterado que los caudales ecológicos no es un "logro político", sino "un logro judicial".

Y ha recalcado que han sido cinco las sentencias que dan la razón a la postura de Castilla-La Mancha, de forma que "ha costado muchos años conseguir parar este atropello que significa el trasvase Tajo-Segura para el conjunto de España" y particularmente para la región.

"Nos arrepentiremos de haber cedido para llegar a un acuerdo si siguen tirando de la cuerda, que tengan cuidado", ha alertado García-Page a las regiones del Levante y ha reiterado que si siguen exigiendo más agua del Tajo para el Segura, Castilla-La Mancha pedirá el cumplimiento íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo al respecto.

En cambio, ha recomendado a Miras y Mazón que "apliquen su propia tesis" de solidaridad que han expuesto con Barcelona, donde previsiblemente y debido a la sequía, llegará agua desalada por barco para el abastecimiento de la población.

Así, García-Page ha precisado que los presidentes de las regiones del Levante están "encantados de dar un agua de una desaladora que es del Estado, que quien lo da es el Estado", pero "matizando y dejando muy claro que solo para beber, que en ningún caso para otro uso que sea para beber".

En este punto, el presidente castellanomanchego ha señalado que el Levante puede "obtener perfectamente" agua de la desalación en vez de "depender de un agua que cada día es más escasa" y que también se necesita en Castilla-La Mancha, donde no hay esa alternativa de desaladoras.

Por ello, ha comentado que el precio del agua también es un factor en este debate y ha denunciado que en Levante "evidentemente prefieren" el agua del Tajo, que es "de calidad" que además "se les regala", frente a otros suministros que "tendrían que pagar".

Y ha emplazado a Miras y Mazón a "hablar con claridad".

Por su parte, se ha mostrado dispuesto a que "España asuma una parte del coste" del agua desalada para abastecer a estas regiones, porque "el trasvase, fundamentalmente, lo que significa es que todos los españoles les estamos regalando el agua" al Levante. EFE

cst/pss