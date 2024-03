Borrell y Breton abogan por "dar un salto adelante" a la industria europea de defensa

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thierry Breton, han abogado por "dar un salto adelante" a la industria europea de defensa. En un artículo de este jueves publicado en 'La Vanguardia' y recogido por Europa Press, han señalado que "con la guerra a las puertas" por la invasión de Rusia a Ucrania, con los Estados Unidos divididos en su apoyo en el conflicto y el aumento de las tensiones en Oriente Medio, es momento de que Europa entome su seguridad. Los mandatarios han defendido esta postura tras la presentación el pasado 5 de marzo en la Comisión Europea (CE) de la 'Primera estrategia industrial europea de defensa para mejorar la preparación y la seguridad de Europa', la cual será debatida esta semana por los líderes estatales europeos. PREPARADOS PARA LA DEFENSA Para Borrell y Breton, hace falta "hacer mucho más y pasar del modo de emergencia a un planteamiento estructural a largo plazo", por lo que han planteado producir e invertir más en defensa, más rápido y de forma conjunta para construir una unión de defensa que sea creíble. Asimismo, han matizado que no hablan de un ejército europeo, sino que abogan por "una cooperación más estrecha" entre los ejércitos nacionales de los Estados miembros y por que se impulse una industria de defensa más fuerte en Europa. "En el contexto geopolítico actual, no tenemos otra opción: tenemos que estar preparados para la defensa. No porque la UE deba hacer la guerra, sino, al contrario, para disuadir a nuestros agresores potenciales", han recalcado los mandatarios.