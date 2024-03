Azcón insiste en que el trasvase del Ebro sería una "línea roja" en las negociaciones de un Pacto Nacional del Agua

El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los 'populares' autonómicos, Jorge Azcón, ha advertido que el travase del Ebro será una "línea roja" que marcará Aragón en la negociación de un posible Pacto Nacional del Agua, defendido por el PP, que involucre a todas las administraciones contra la sequía. Así lo ha expresado Azcón este jueves, tras una rueda de prensa ofrecida junto al rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, en la que han anunciado un acuerdo relacionado con el incremento de plazas de nuevo ingreso en Ingeniería Informática y Matemáticas. Jorge Azcón ha incidido en la necesidad de invertir en agua, al menos, 40.000 millones de euros, una reivindicación que recoge la 'Declaración de Córdoba', un acuerdo suscrito por los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP el 10 de marzo. Ha reprochado al Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, que no invierta en infraestructura hidraúlica, algo que ha considerado "el principal problema que existe en nuestro país" relacionado con este recurso. "Espero que en el futuro haya un nuevo gobierno que se tome en serio la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas y eso requerirá un pacto entre todos", ha expresado Azcón. Ha recordado que en la actualidad hay travases en España, pero ha opinado que la Unión Europea no permitirá nuevos ni tampoco serán viables económicamente, además de contar con una rechazo "muy mayoritario". En este sentido, ha mencionado que el último trasvase aprobado en España, del Ebro a Barcelona, fue en 2008 y por el Ejecutivo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), aunque se paralizó por las abundantes precipitaciones, que lo hicieron innecesario. ARAGÓN NECESITA AGUA En el caso de Aragón, el presidente autonómico ha defendido que se necesita agua, a pesar de que haya años como el actual en el que los embalses "presentan un nivel que no nos preocupa y nos da tranquilidad". Ha rechazado, de nuevo, un trasvase del Ebro, a lo que ha argumentado: "No soy Pedro Sánchez, si digo que no, será que no. No apoyaremos nunca un trasvase del Ebro desde un Gobierno de Aragón que yo presida. No soy Pedro Sánchez, lo puedo decir muchas veces, pero lo digo de verdad". Un Pacto Nacional del Agua "significa que habrá que pactar con Aragón y, evidentemente, el trasvase del Ebro para nosotros es una línea roja", ha finalizado Azcón.