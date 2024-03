Adrián Vázquez insiste en la conformación de un frente amplio con el PP para las elecciones catalanas y europeas

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha insistido este jueves en la conformación de un frente amplio con el Partido Popular de cara a las elecciones catalanas y europeas. El dirigente 'naranja' también ha destacado que tiene la "cabeza fría" y que hay que entender "quien tiene una posición de fuerza y quien no". "Si hay un momento en la historia de la democracia española en la que hay que hacer un frente amplio, tanto en Cataluña como en Europa, para revertir todo lo que he explicado hoy --la falta de separación de poderes a la que, según él, se dirige el Ejecutivo actual-- y evitar que llegue a mayores, es ahora", ha expresado el Vázquez durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Asimismo, el mandatario 'naranja', ha expresado en referencia a las negociaciones con el PP para las elecciones catalanas y europeas que hay que tener la "cabeza fría" y entender "quien tiene una posición de fuerza y quien no" en una negociación a la que "ir con cualquier línea roja es empezar mal". SOBRE CARRIZOSA "Si hay gente que no entiende eso, es gente que tiene que dejar de mirarse al ombligo y tiene que mirar hacia afuera, y quien quiera recibir esa mensaje que lo reciba", ha defendido Vázquez en referencia a la oposición por parte del lider de Ciudadadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, a integrarse en las listas del PP. En este sentido, ha expresado que "cuando estás negociando algo de tu comunidad autónoma, lo sientes como propio y es normal que la gente se ponga nerviosa y quiera definir los marcos de una negociación", aunque cree que hacerlo en los medios de comunicación "daña la negociación" con los 'populares'. Al acto, también han asistido compañeros de su partido como el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, el coordinador nacional del partido, Carlos Pérez-Nievas, y la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.