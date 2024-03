Ábalos apoya la comisión del PSOE sobre contratos de pandemia y espera que investigue todos los casos

El exministro de Fomento José Luis Ábalos ha apoyado este jueves en el Pleno del Congreso la creación de la comisión de investigación promovida por el PSOE sobre los contratos de emergencia llevados a cabo por las distintas administraciones durante la pandemia y ha mostrado su deseo de que este órgano investigue "todos los casos". Así se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha avanzado que no tendrá inconveniente en comparecer en esa comisión, un órgano que el PSOE propuso crear tras el estallido del 'caso Koldo'. "Yo estoy siempre dispuesto a todo", ha comentado. Esa trama de presuntas mordidas por la contratación de material sanitario durante la crisis del coronavirus por la que está siendo investigado su ex asesor en el ministerio Koldo García Izaguirre, llevó al PSOE a exigir responsabilidades políticas a Ábalos. El exministro, que cuando estalló el caso se negó a abandonar su escaño y se pasó al Grupo Mixto de la Cámara, ha incidido en que esta comisión tiene que "trabajar", como plantean sus promotores, sobre los contratos públicos adjudicados no sólo por el Gobierno sino también por otras administraciones como las comunidades autónomas durante la pandemia.