Villarejo: No me arrepiento de lo que hice, mi pecado fue enfrentarme a ilegalidades

Madrid, 20 mar (EFE).- El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha declarado al final de su segundo juicio por el caso Tándem que no se arrepiente de lo que hizo y que solo lamenta el daño que ha hecho a su familia, y ha añadido: "El único pecado que cometí fue enfrentarme a determinados sistemas e ilegalidades".

La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio de una de las piezas del caso, en el que el fiscal ha pedido seis años y medio de prisión para Villarejo y el director jurídico de Planeta, Luis Elías Viñeta, por la contratación de una empresa del primero para una investigación privada a un árbitro que falló en favor del dueño de Kiss FM, Blas Herrero, en un contencioso con este grupo.

El fiscal les acusa de delitos de cohecho y de falsedad en documento mercantil por la manipulación de la factura de un pago en 2014 de Planeta de 48.400 euros a una de las empresas vinculadas al grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, por una informe patrimonial sobre el citado árbitro, supuestamente para ocultar que el receptor era el excomisario.

Además ha solicitado cuatro años y seis meses de cárcel para el entonces director de Seguridad de Planeta, el exinspector jefe de la Policía Nacional Antonio López López, y dos años y nueve meses para el también exinspector jefe Antonio Giménez Raso, al que el fiscal considera socio de Villarejo dentro del grupo Cenyt, en ambos casos por cohecho.

Los abogados de todos los acusados han reclamado su absolución al estimar que no se han probado dichos delitos.

Al final del juicio ha hecho uso del turno de última palabra Villarejo, al que la Audiencia Nacional ya condenó en julio de 2023 a 19 años de prisión por revelación de secretos y falsedad documental en una sentencia que fue recurrida tanto por la Fiscalía, que pide que se eleva la pena, como por el excomisario, que reclama su absolución.

"Yo el único pecado que cometí es enfrentarme a determinados sistemas e ilegalidades y denunciar que parte del dinero de los fondos reservados para pagar secuestros luego se perdían en el camino, y sobre todo que la institución fundamental para la democracia que es la Corona hay que protegerla corrigiendo sus errores, no encubriéndolos, y a partir de ahí todo el mundo se me vino encima", ha dicho.

Y ha añadido: "De pronto la gente descubrió lo que yo llevaba diciendo 25 años y la verdad es que pese a todo no me arrepiento de lo que hice. Lo único que lamento es el daño que le he hecho a mi familia y eso me va a atormentar toda la vida".

Además ha agradecido al tribunal que le haya permitido asistir al juicio "como un hombre libre y no esposado como querían".

"Cuando llevaba más de un año y medio jubilado asaltaron mi casa treinta sujetos con metralletas y con perros, me tiraron al suelo y nos pusieron las esposas a mí y a mi mujer, como si fuera un terrorista que estuviera montando bombas y que las fuera hacer estallar en cualquier momento", ha comentado en referencia a su detención en 2017.

Y ha agregado: "Rompieron suelos y paredes para ver qué encontraban y todo por la obsesión de llevarse unos archivos que no tendrían que haber salido jamás de mi patrimonio personal".

Villarejo se ha considerado víctima de una "campaña brutal" para llevarle a la cárcel y ha reivindicado el trabajo que ha prestado al Estado durante treinta años.

Al respecto su abogado, Antonio García Cabrera, ha recordado durante su informe que Villarejo actuó como agente encubierto de inteligencia del Estado para lo que usaba su actividad empresarial como cobertura para no ser descubierto con la autorización de la Dirección General de la Policía.

Por su parte, Luis Jordana de Pozas, letrado de Luis Elías Viñeta, ha comentado sobre su defendido: "Está en una empresa familiar que le aguanta porque sabe de sobra que actuó siempre siguiendo instrucciones lícitas todas ellas del que era presidente de la compañía", en referencia al fallecido José Manuel Lara Bosch. EFE

