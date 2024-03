Unas 800 personas se concentran frente a la sede del PP en Génova pidiendo la dimisión de Ayuso

Unas 800 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- se han concentrado esta tarde a las puertas de la sede nacional del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de su pareja y la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19. Los manifestantes se han congregado alrededor de las 19.00 horas de este miércoles convocados por la asociación La Plaza bajo el lema 'Mi familia se murió, la tuya se forró', a través de redes sociales. La Policía Nacional ha tenido que cortar el tráfico en la calle Génova, en sentido bajada hacia Colón, y en la calle Zurbano, perpendicular a esta, cuando ha ido creciendo la afluencia. Ha sido sobre las 20.30 horas cuando la Policía Nacional ha desplazado a los manifestantes que quedaban en la calzada hacia la acera y posteriormente se ha recuperado la normalidad en el tráfico. Ondeando banderas republicanas y portando carteles en referencia a las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia han gritado consignas exigiendo su dimisión: 'Ayuso dimisión', 'no son muertes, son asesinatos'; 'tu pisito es un delito' o 'tranquilo Casado, aquí está tu legado'. Asimismo, han cargado contra el PP coreando 'Partido Popular, partido criminal' o 'ahí está cueva de Ali Babá', señalando la sede de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo. También han avisado con el lema 'hoy nos vamos pero volveremos', que las concentraciones se repetirán aunque, según ha confirmado un miembro de la plataforma convocante a Europa Press, todavía no hay ninguna nueva manifestación convocada oficialmente. "No pararemos hasta que Ayuso salga de la Asamblea", ha dicho el portavoz de La Plaza, Rodrigo, que ha explicado que lo que ha unido a los manifestantes frente a Génova ha sido "principalmente el matonismo político de personas como Miguel Ángel Rodríguez amenazando a periodistas críticos". Además, ha denunciado "los recortes en la sanidad y educación pública" que, a su juicio, ejerce la Comunidad de Madrid, asegurando que volverán a las calles. A la manifestación han acudido también el portavoz de Podemos Pablo Fernández y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Hugo Martínez Abarca.