Sumar respalda la advertencia de los 'comunes' de rechazar los presupuestos del PSC en Barcelona

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha manifestado su respaldo a la advertencia de los 'comunes' al PSC, de votar en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona si no entran en el Ejecutivo municipal, y descarta que tenga repercusiones en la relación con los socialistas a nivel nacional. En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Errejón ha proclamado que las "decisiones en Barcelona se toman en Barcelona" por parte de su aliado catalán y ha criticado que las políticas del PSC en materia urbanística y económica son cada vez "más parecidas" a las del PP en las comunidades donde gobierna. "Entonces no puede pedir (los socialistas) los votos por la izquierda y tendrán que pedirlos por otro lado. Si uno hace política contra el derecho a la vivienda o hace políticas de pelotazos con macrocasinos (en alusión al Hard Rock), eso ya saben con quién se saca, se saca con la derecha", ha enfatizado. Cuestionado sobre si la situación en el consistorio de la ciudad condal puede repercutir en las relaciones de la coalición de gobierno entre PSOE y Sumar, Errejón ha insistido en que "las cosas que pasan en Barcelona o Cataluña "obedece" a las razones propias de los territorios, mientras que en España hay una "lógica propia" con un Gobierno "propio". MENSAJE AL PSOE: NO QUIEREN UN EJECUTIVO AL "RALENTÍ" Al hilo, ha aprovechado para hacer un "llamamiento firme" al PSOE y remarcar que Sumar, tras la renuncia de su socio a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, no quiere una "legislatura en stand by" ni un Ejecutivo al "ralentí", que vaya "aguantando de semana en semana". "Queremos un Gobierno que intervenga ya los precios de los alquileres, que extienda ya los permisos iguales de maternidad y de paternidad, comprometido con proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y, por tanto, queremos un gobierno de avance social", ha remarcado. En este sentido, el portavoz parlamentario de Sumar ha destacado que llegará pronto al Congreso una propuesta de reducción de la jornada laboral sin merma salarial y quiere que lo "haga el conjunto del Gobierno". REPRENDE AL BIPARTIDISMO POR SU "BATALLA DE GALLOS" EN EL CONGRESO Por otro lado, Errejón ha reprochado que de nuevo la sesión de control al Gobierno en el Congreso se ha desarrollado con "mal tono y malas formas", ante lo cual ha alertado de que la política española no puede convertirse en una "batalla de gallos" entre el bipartidismo, que al final opacan el debate sobre los problemas reales de los españoles. "Cuando la política se convierte en una batalla en el lodo, los problemas de la vida cotidiana (...) se escapan de las instituciones. Primero tienen que ir la gente, los problemas de la ciudadanía y eso implica hacer un esfuerzo de contención, no volver a la política del barro", ha ahondado para, a modo de conclusión, lamentar el "espectáculo" que se está dando en los debates entre PP y PSOE en el Congreso.