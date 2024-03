Robles defiende que el contrato adjudicado por Defensa a una empresa del 'caso Koldo' a principios de marzo es legal

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido este martes que el contrato adjudicado a la empresa Cueto 92, vinculada al 'caso Koldo', en medio del estallido de la investigación, cumple con todos los requisitos legales. Así lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, que le ha recordado que la empresa Cueto 92 aparece vinculada al 'caso Koldo' de presuntas mordidas en contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 desde el principio de la investigación. La titular del departamento de Defensa ha sostenido que el contrato en cuestión, para la adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación de vehículos para el Ejército del Aire y del Espacio, cumplió "todos los requisitos legales" y ha defendido que los funcionarios militares que lo adjudicaron obraron con "honestidad". Del mismo modo, ha negado que se llevara a cabo sin publicidad, como le ha reprochado el senador 'popular', aclarando que se publicaron "tres ofertas". Asimismo, ha querido dejar claro que Cueto 92 no tiene "ninguna limitación legal" para contratar con la Administración Pública en este momento. ENFANGAR Robles ha recordado la trayectoria militar de Gutiérrez Díaz de Otazu, que es general, y ha asegurado que, como le tiene "respeto", le da "un poco de lástima" que "intente sembrar la más mínima duda" sobre el contrato a Cueto 92 y el modo de proceder de los funcionarios militares. "Sabe cómo funcionan las Fuerzas Armadas, sabe cómo funciona el Ministerio de Defensa y sabe cómo funciona el Ejército, por lo que le pediría que como tiene la responsabilidad de senador y su trayectoria profesional que respetara a los funcionarios que contratan siempre con arreglo al derecho", ha dicho. Por último, ha pedido al PP que "no se preste a querer enfangar la vida política" española. De su lado, el senador ha defendido que no habla de las Fuerzas Armadas, "sino del PSOE y su corrupción".