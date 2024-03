PSOE Cantabria ve "sectario" el acuerdo para reducir jornada lectiva de docentes mayores de 55 años

El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, cree que el acuerdo para reducir la jornada lectiva del personal docente de más de 55 años es "sectario" y ha instado al Ejecutivo regional (PP) a "impulsar acuerdos con el consenso de la mayoría de la comunidad educativa de Cantabria". En un comunicado, el dirigente socialista ha criticado este acuerdo, que fue suscrito el martes por el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), y los sindicatos ANPE y CC.OO (UGT y STEC, que han participado en las negociaciones, no lo han suscrito). Para Zuloaga, se trata de un "acuerdo a medias" que "en ningún caso mejora" el anterior acuerdo que había, que fue suprimido por la Ley 2/2012 de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para sostenibilidad de los servicios públicos durante el Gobierno del 'popular' Ignacio Diego. A su juicio, "se recortan las condiciones en un acuerdo que deja fuera a más de la mitad del colectivo decente". "El objetivo de acuerdos como este es beneficiar a la mayoría de los docentes de Cantabria y en este caso, no se cumple, un asunto grave", ha aseverado Zuloaga. El socialista ha llamado la atención en que este acuerdo solo pueden acogerse "los funcionarios que cuentan con plaza fija y deja fuera a más de la mitad del colectivo docente" y "se olvida" de los funcionarios con destino provisional, suprimidos, con comisiones de servicio, en prácticas, coordinadores y jefes de departamento, interinos, docentes de la escuela rural, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas o formación profesional básica. Además, Zuloaga cree que Silva debería de haber negociado un acuerdo común con todos los sindicatos". "No lo ha hecho, en primer lugar, porque quizá le es indiferente lo que piense la mayoría de la comunidad educativa o, en segundo lugar, porque tenía que sacar adelante este acuerdo de cualquiera de las maneras", ha afirmado. Por todos estos motivos, ha anunciado que el grupo socialista se ha registrado unas preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Cantabria explique en qué consiste el acuerdo; cuáles son los pasos que ha dado la Consejería para aunar el consenso de los representantes de los docentes y el grado de satisfacción del consejero de Educación.