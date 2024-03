Pradales ve legítimo que Aragonès reclame un Concierto catalán pero reprocha que "deslice" que el vasco es insolidario

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, considera "legítimo" que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, pida un Concierto económico catalán, pero le ha pedido que "no deslice" que el sistema vasco es "insolidario". Además, ha reiterado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, carece de "legitimidad" para hablar del modelo policial de la Ertzaintza, y ha advertido a EH Bildu de que, aunque no quiera que hablen de "su pasado", la sociedad vasca "no es amnésica". En una entrevista en Antena3 TV, recogida por Europa Press, Pradales se ha pronunciado sobre la propuesta de Pere Aragonès para conseguir un 'cupo catalán' de financiación que "resuelva el conflicto". A su juicio, es "legítimo que cada partido político, en este caso ERC y el señor Aragonés, pongan encima de la mesa pues un modelo de financiación al estilo del Concierto vasco". Sin embargo, le presocupa el hecho de que el president haya insistido en que ese modelo "sería solidario, dando a entender quizá el Concierto vasco no lo es". Por ello, ha pedido "respeto para el modelo de Concierto económico vasco", que "está reconocido constitucionalmente en el Estatuto, y si es algo, es solidario". "Primer punto de solidaridad, nosotros aportamos, siendo el 4,6% de la población en el Estado, el 6,24% de los recursos, siendo el 5,9% del PIB, el 6,24%; y segundo, nosotros financiamos el Fondo de Compensación Interterritorial sin que revierta hacia Euskadi", ha apuntado. También ha apuntado que, "además de la singularidad, que está reconocida y amparada en la Constitución", Euskadi tiene "un riesgo unilateral". "Si no lo hacemos bien, no viene el Estado a rescatar ni viene el Estado a poner dinero", ha precisado, Por otra parte, ha pedido que "no se deslice que parece que el Concierto vasco no es solidario". "Creo que es muy respetuoso lo que pida ERC y lo que pida el señor Aragonès, pero no nos mezclen", ha pedido. Ha recordado, además, que en 1977, "en pleno debate constitucional", el PNV puso "sobre la mesa" la recuperación del Concierto Económico y quienes estuvieron en la negociación aseguran que "Cataluña tuvo la oportunidad" pero "no lo quiso". "Bueno, cuarenta y tantos años después, si esa es la vía para avanzar en convivencia, pues bienvenida sea", ha apuntado. ELECCIONES VASCAS Imanol Pradales ha admitido que la diferencia entre PNV y EH Bildu está "ajustada" y existe "una pelea intensa" con la coalición soberanista "por ver quién es la opción que ganará en las elecciones del 21 de abril". "Yo creo que vamos a ganar las elecciones, pero es verdad que hay que contraponer modelos y explicar a la sociedad vasca cuáles son los riesgos de un modelo, y cuál es la gestión y experiencia del otro, que es el PNV", ha señalado. Para el candidato a lehendakari del PNV, "están ocurriendo muchas cosas que explican" que ambos partidos puedan "estar tan cerca". Según ha explicado, el PNV, aunque ganó en los comicios municipales y forales, no pudo llevar a las urnas a "mucha gente que se quedó en la abstención" por lo que el "reto" es que esa gente "vuelva a salir de casa y vuelva a votar". "Nuestro reto es la participación. Necesitamos que la gente vote porque ese es el mejor ejercicio democrático. Y Bildu, lo que busca es que no vote", ha explicado. A su juicio, lo que ocurre en Euskadi es que "la descomposición" de Podemos y Sumar se "está engordando fundamentalmente a Bildu". "EL PAPEL DE MADRID" Imanol Pradales ha admitido que Madrid ha jugado "un papel muy importante" en el "blanqueamiento" de la "marca" EH Bildu, que "entra en Euskadi de la mano de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados". "Ese es un elemento a tener en cuenta, pero creo que hay otros factores, no solo ese, aunque ese es relevante", ha indicado. Preguntado por la posibilidad de que el PSE-EE decida pactar con EH Bildu tras los comicios autonómicos si Pedro Sánchez así lo aconseja, ha admitido que los jeltzales "solo se fían del PNV" y, por ello, "es importante que la sociedad vasca el día 21 vote PNV". "Porque las tentaciones de otros están ahí", ha puntualizado. Asimismo, ha recordado el acuerdo de coalición del PNV con el PSE-EE en el Ejecutivo vasco y el acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como pactos con los socialistas en Ayuntamientos y Diputaciones vascas, "que está funcionando bien". "Pero las tentaciones siempre están ahí", ha insistido. Pradales se ha referido al reproche que realizó al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien, en una entrevista radiofónica "pretendió dar lecciones de cuál era el modelo policial que tenía que existir en Euskadi" y apeló a "los orígenes" de la Ertzaintza, como "una Policía cercana". "Entonces yo lo que dije es: bueno, ¿dónde estaba usted hace 30 años, señor Otegi?, ¿en qué organización militaba?, ¿y por qué la Ertzaintza tuvo que armarse?. Si había un modelo de Policía muy cercana, integral, ¿por qué se tuvo que armar y por qué se tuvo que proteger?, quizá porque su organización política de entonces la puso en la diana?", ha dicho. En su opinión, EH Bildu no quiere que se hable "de su pasado", pero la sociedad vasca "no es amnésica" ni "desmemoriada". "Afortunadamente, vivimos en un país en el que no tenemos un problema de terrorismo ni de violencia, pero es cierto que hay muchas personas que hemos vivido también otra realidad. Y no creo que tenga legitimidad el señor Otegi para hablar de modelo policial", ha añadido. AMBIENTE EN EUSKADI El candidato del PNV ha asegurado que el ambiente en Euskadi "no tiene nada que ver" con la crispación que se percibe en la actualidad en la política estatal. "Y a mí me causa mucha desazón que estemos viendo el espectáculo político que hay en Madrid, donde es el tú y más, el lodazal, el continuo enfrentamiento, en lo personal. Eso no es política, de verdad, yo no creo en esa política", ha concluido.