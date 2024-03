Pradales pide a Aragonès que "respete" el Concierto y le recuerda que Euskadi no puede acceder a "rescates" del Estado

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que "respete" el Concierto Económico de Euskadi, y tras reprocharle que sugiera que este instrumento es "insolidario", le ha recordado que se trata de un mecanismo de "riesgo unilateral", de forma que Euskadi debe gestionarse con sus propios recursos "sin que nadie venga a rescatarnos si las cosas van mal". Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, se ha referido, de esta forma, a la propuesta de Aragonès para establecer para Cataluña un sistema de financiación similar al vasco, y a sus alusiones a que dicho mecanismo, en el caso catalán, sería "solidario". El candidato del PNV ha pedido al presidente de la Generalitat "respeto" al Concierto Económico vasco --que regula las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado--, sobre el que ha destacado que "es expresión del autogobierno vasco y fuente de bienestar para la sociedad vasca". "Es el sistema de financiación que nos permite financiar la sanidad vasca, la educación, las políticas de empleo, las políticas industriales, y la Renta de Garantía de Ingresos", ha añadido. Imanol Pradales ha afirmado que respeta que "cualquier partido político o el señor Aragonès plantee un sistema de financiación para Cataluña al estilo del Concierto vasco". No obstante, ha advertido al máximo responsable de la Generalitat que no admitirá que "se sugiera que somos insolidarios". AMPARADO POR LA CONSTITUCIÓN El dirigente 'jeltzale' ha recordado que el Concierto vasco "es una singularidad que está amparada legalmente, tanto por el Estatuto de Gernika como por la Constitución española". Además, ha afirmado que este instrumento "es solidario", dado que a través del mismo, Euskadi "contribuye mucho más allá de cuál es su peso poblacional" a la financiación del Estado. "Euskadi pesa más o menos un 4,6% en el Estado como población, y contribuimos con el 6,24% a las cargas generales del Estado. Somos aproximadamente el 5,9% del PIB, y contribuimos con el 6,24%. Es decir, si la deuda pública española es 'X', nosotros contribuimos con el 6,24% de la deuda pública, independientemente de lo que pesamos poblacionalmente o de lo que pese nuestra economía", ha precisado. Pradales ha manifestado que, además, Euskadi aporta dinero al Fondo de Compensación Interterritorial, pese a que no recibe "nada" de este mecanismo, dado que el Concierto es un sistema solidario y, además, de riesgo unilateral". "Nosotros tenemos que gestionar las políticas públicas en Euskadi con los dineros que recaudamos en Euskadi, sin que nadie venga a rescatarnos y sin que venga el Estado a poner dinero si nos van las cosas mal", ha destacado, en referencia al hecho de que Cataluña, así como el resto de territorios de Régimen Común, sí pueden acceder a estas fórmulas. Por ello, ha pedido a Aragonés que muestre por el Concierto vasco "el mismo respeto" que él tiene hacia su propuesta de un sistema de financiación "diferente" para Cataluña. "Que no mezcle las cosas", ha añadido.