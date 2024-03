PP y Vox piden en el Congreso el cese de Montero y Torres, mientras que el PSOE afea sus intentos de "desacreditarles"

El PP y Vox han reclamado este miércoles en el Pleno del Congreso la reprobación de dos ministros socialistas por el llamado 'caso Koldo', el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por la compra de mascarillas cuando era presidente de Canarias, y la vicepresidenta Maria Jesús Montero por no frenar irregularidades en los contratos de emergencia. Frente a ello, el PSOE habla de intentos de "desacreditar" al Gobierno "legítimo". Será este jueves cuando el Pleno del Congreso vote estas mociones, que son consecuencia de las interpelaciones urgentes dirigidas hace una semana al Gobierno en la sesión de control. EL PP EXIGE EXPLICACIONES "CLARAS" DE TORRES En concreto, el PP, a través del diputado Carlos Sánchez, ha pedido al Congreso que inste al ministro de Política Territorial a asumir responsabilidades políticas y también a los altos cargos implicados en "este presunto caso de corrupción" con el fin de evitar que sus respectivas posiciones puedan afectar y perjudicar a la gestión y la reputación del ministerio de Torres y del conjunto de las instituciones. Además, también quieren que se emplace al Gobierno a asegurar que "cualquier investigación impulsada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por instancias judiciales, se lleve a cabo "de manera independiente y oportuna", sin "interferencias ni presiones políticas de ninguna clase y contando con la colaboración de todas las administraciones afectadas". Una iniciativa a la que algunos de los socios habituales del PSOE, Sumar y BNG, han respondido reprochando --una vez más durante este miércoles-- la "antipolítica" que están promoviendo desde PP y PSOE, como ha expresado la portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, y reprochando la falta de interés de los 'populares' en luchar contra la corrupción. "Si no, empezarían con ustedes mismos", ha afeado el portavoz del BNG, Nestor Rego. Aunque también Vox se ha dirigido a la bancada 'popular' en esa línea. "Su pasado de corrupción política les inhabilita para reprochar la corrupción del PSOE", les ha advertido el diputado de Vox Andrés Rodríguez, que les ha afeado que "abdiquen" de su labor de oposición y caigan "sistemáticamente" en las "trampas del PSOE" para derivar la atención. Por su parte, la diputada del PSOE, María Corujo, ha defendido al ministro Torres desacreditando el contenido de la moción del PP y comparando las acusaciones con el caso de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. "El gobierno de Ángel Víctor Torres actuó como tenía que actuar", ha explicado y ha matizado en que todos los contratos alcanzados estaban sujetos a la ley y están colgado en el portal de transparencia, a pesar de que intenten "desacreditarle". VOX CONDENA LAS FILTRACIONES DE "HACIENDA" Por su parte, Vox, a través de su iniciativa defendida por el diputado Juan José Aizcorbe reclamaban directamente la reprobación de la 'número dos' del PSOE por su "dejación de funciones" en el control de los contratos públicos que han resultado implicados en el 'caso Koldo' y han generado la "pérdida" de millones de euros en comisiones y suministros defectuosos. Además, piden una auditoría de todos los contratos realizados durante los estados de alarma desatados a raíz de la COVID-19, remitiendo toda la información al Tribunal de Cuentas para que realice un informe de fiscalización. También los de Santiago Abascal exigen realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada y promover la derogación del artículo de medidas urgentes para la reactivación económica y el empleo, ya que a su juicio ha servido al Gobierno de "escudo" para no dar cuenta de ninguna información relativa al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). En este caso, la diputada de Sumar, Gala Pin, ha querido reprochar a Vox que vengan a hablar de corrupción cuando su estrategia "deslegitima las instituciones" de forma constante. "No les vamos a permitir que usen la corrupción", ha advertido, a pesar de que desde su formación estén a favor de la lucha contra la misma. El diputado del PSOE, Luis Rey, considera que la única pretensión que hay detrás de esta moción es "deslegitimar al Gobierno, insultar y sembrar sospechas infundadas", por lo que les ha pedido que dejen ya de "enfangar" la política. "Dejen de pedir dimisiones por el mero hecho de su filiación política", ha advertido y ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo actual. Por su parte, el representante del PP, Luis Beamonte, ha optado por secundar la iniciativa cargando contra la ministra socialista, porque "lo sabía" y decidió "poner toda la maquinaria en marcha" en vez de cortarlo. "Montero es el ojo que todo lo ve y solo apunta lo que le interesa", afeaba aunque cree que todas sus "fechorías" quedarán reflejadas en su leyenda política.