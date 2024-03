La familia de la mujer asesinada en la prisión de Mas d'Enric pide dimisiones y "justicia"

Barcelona, 20 mar (EFE).- La familia de la mujer asesinada hace ahora una semana de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, a manos de un preso que posteriormente se suicidó ha reclamado este miércoles "justicia" y la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y del responsable de prisiones, Amand Calderó.

La familia de la asesinada en esta prisión situada en El Catllar (Tarragona), donde trabajaba de cocinera, ha secundado este miércoles la protesta de los funcionarios de prisiones, que se han concentrado ante las puertas del Palau de la Generalitat para pedir la dimisión o la destitución de la actual cúpula del Departamento de Justicia.

En nombre de la familia, Pablo, un sobrino de la víctima -Núria-, ha dirigido unas palabras a los funcionarios de prisiones durante la concentración, a los que ha agradecido su apoyo y que reivindiquen unos derechos para los trabajadores de las prisiones que "no se cumplen".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Pablo ha explicado que la "primera necesidad" para la familia de la cocinera asesinada es que haya "justicia".

En este sentido, ha criticado que nadie del Departamento de Justicia haya asumido hasta ahora, siete días después del asesinato de su tía, su responsabilidad, y ha pedido así la dimisión o destitución de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y del responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó.

"Tienen que dejar su cargo, no pueden seguir ahí, alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha pasado", ha señalado. Hace "siete días que me quitaron la posibilidad de abrazar a mi tía", ha recalcado Pablo, para quien todo lo que ha pasado es "muy grave" y en cualquier otro país de Europa "ya habrían dimitido".

Pablo ha insistido así en que la familia se ha sumado a la protesta de este miércoles de los funcionarios de prisiones para pedir "justicia" y dimisiones.

Ante las palabras de la consellera de que no dimiten por responsabilidad y por la "obligación" de gestionar esta crisis, aunque lo "fácil sería" hacerlo, el sobrino de la trabajadora asesinada ha replicado: "Lo valiente es reconocer" unos hechos y "asumirlos", "cobarde es todo lo contrario".

"A Núria le han quitado la vida, le han negado la posibilidad de salir de una cárcel para ir a su casa como hacía cada día por una mala gestión -de la cúpula de Justicia-, pero a mí no me callarán, nadie me hará callar", ha dicho. EFE

