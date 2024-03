Junts reprocha a Sánchez su renuncia a PGE para no "enseñar sus cartas" en campaña y él presume de inversión récord

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que renunciara a aprobar los Presupuestos Generales para este año 2024 tras conocer el adelanto electoral en Cataluña y ha achacado esta decisión a que el PSOE no quiere "enseñar sus cartas" en Cataluña porque no gustarían. Por el contrario, Sánchez ha contestado señalando que su Gobierno ha desplegado una inversión récord en esta comunidad y además está llevando a cabo una apuesta por la convivencia y el autogobierno. Además, el jefe del Ejecutivo ha reprochado a la formación independentista que busque "la ruptura" y Nogueras ha reivindicado que cuando más se respetaba a Cataluña y cuando esta comunidad recibió más financiación del Estado fue con Carles Puigdemont como presidente, en el año 2017. "Es una decisión de campaña, electoral no de país", le ha lanzado Nogueras en la sesión de control al Gobierno que se ha llevado a cabo este miércoles en la Cámara Baja. Además, le ha recriminado que tome esta decisión porque al elaborar los Presupuestos se marcan las prioridades y estas "no van a gustar en Cataluña". Sánchez ha respondido que desde que está en La Moncloa Cataluña ha recibido financiación e inversión pública "récord" desde la Administración General del Estado, "un 40% más de media", que con la anterior administración de Mariano Rajoy (PP), según ha subrayado. CATALUÑA NO PUEDE AVANZAR SOLA Y DIVIDIDA Asimismo ha destacado que ha puesto en marcha una Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y el Govern de la Generalitat y ha reactivado las comisiones bilaterales reconocidas en el Estatuto de Autonomía catalán. En definitiva, ha defendido que está haciendo "una apuesta clara" por la "convivencia" y por el "autogobierno", al tiempo que ha reprochado a Junts que apuesten por la "ruptura". "En definitiva, señoría, creo que estamos haciendo una apuesta decidida por el autogobierno. Yo sé que ustedes apuestan por la ruptura, otros apuestan por la recentralización, nosotros apostamos por la convivencia", ha indicado. Sánchez considera que la lección que se debe extraer del 'procés' es que "Cataluña no puede avanzar si lo hace sola y dividida" y esa política es la que está siguiendo el Gobierno de España desde hace seis años. Por tanto, espera que los ciudadanos en Cataluña lo "valoren" en los comicios del próximo 12 de mayo y haya una presidente socialista. NO HA TENIDO "CORAJE" DE PRESENTAR PGE La portavoz de Junts le ha echado en cara que haya aparcado los presupuestos "automáticamente" después de que el presidente catalán, Pere Aragonès (ERC) anunciase el adelanto electoral y considera que con esa decisión viene a decir que "los Presupuestos Generales del Estado español nunca, ni con ustedes, van a ser unos buenos presupuestos para Cataluña ni para avanzar en nada". Además le ha espetado a Sánchez que "no ha tenido el coraje" de presentar sus prioridades antes de las elecciones porque no quieren que se les recuerde en campaña que "no tienen ningún proyecto" para esta comunidad y que van a seguir "sin pagar a Cataluña" como "han hecho todos los Gobiernos españoles", según ha afirmado. En la misma línea ha reprochado que ni siquiera "el candidato del PSOE en Cataluña" en referencia a Salvador Illa "fue capaz de atender y resolver las necesidades económicas, sociales y nacionales de Cataluña" mientras fue ministro. Nogueras considera que Sánchez tenía que tomar una decisión, "mantener los presupuestos y enseñar sus cartas, que sabe que no van a gustar en Cataluña" pero escogió renunciar a ellos porque "no se puede permitir" en campaña que los catalanes sepan que lo que les piden es "trabajar, pagar y callar". Además, ha señalado que el año en que el Gobierno Central entregó más dinero a Cataluña y se le "respetaba" más, fue el 2017 cuando Carles Puigdemont (Junts) era presidente de la Generalitat. "Fue el año en que el orgullo de los catalanes de serlo era inmenso, el año en que teníamos un gobierno solvente y desarrollado", según ha indicado.