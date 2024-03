Junts pedirá citar a Illa en la comisión del Congreso sobre mascarillas por no ver la corrupción o consentirla

Junts ha adelantado este miércoles su intención de llamar a comparecer al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, ante la comisión de investigación que impulsa el PSOE en el Congreso sobre los contratos de emergencia en pandemia, pues considera que, como ministro de Sanidad en aquellos meses, debe dar explicaciones por no haber visto la corrupción en torno a la compra de material anticovid o por haber consentido que algunos se lucrasen con esas operaciones. Esa comisión de investigación sobre los contratos en pandemia se votará este jueves en el Pleno del Congreso, dos días después de convocarse las elecciones catalanas, y los de Carles Puigdemont ya adelantan que van a apuntar al exministro de Sanidad y ahora líder del PSC. En el debate de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, la diputada de Junts Pilar Calvo ha señalado que, igual que el PSOE exige responsabilidades al PP por la investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, también hay que pedir explicaciones al Gobierno por su gestión de las compras de material anticovid durante el estado de alarma: "Más allá de operaciones amorales del sector privado, venimos aquí a recordar que hay responsabilidades políticas y, quién sabe, si judiciales", ha señalado. Y es que, según ha recordado, en aquellos meses Salvador Illa estaba al frente del Ministerio de Sanidad y era "responsable operativo" durante la pandemia: "Ambos van a tener que quitarse la mascarilla y explicar qué bolsillos se llenaron", ha avanzado. Pilar Calvo ha señalado que algunos aprovecharon la situación de emergencia para cometer irregularidades, para lucrarse personalmente y para robar", y en aquella época el ministro de Sanidad era Salvador Illa. "Parece que no hubo suficiente control desde el Ministerio de Sanidad y el ministro tiene el deber de dar explicaciones, sea por no saberlo o por haberlo consentido", ha insistido. PSOE: NO TIENE NADA QUE VER El señalamiento del líder del PSC ha sido critcado por el ministro Puente, quien considera que "no tiene nada que ver" con estos asuntos y que Junts sólo lo menciona porque están en periodo electoral en Cataluña. Así, el ministro le ha subrayado que no pesa ninguna "acusación" sobre el exministro de Sanidad, al que ha definido como "un gran candidato" a la Generalitat, y ha afeado a la diputada de Junts que quiera "sacar rédito político de la corrupción" al hilo de la convocatoria de las elecciones catalanas.