Gobierno Vasco donará 750.00 euros a UNRWA para contribuir a la respuesta a la emergencia humanitaria en Gaza

El Gobierno Vasco tramitará en las próximas semanas, a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, una doble aportación económica a UNRWA por un total de 750.000 euros para contribuir a la respuesta a la emergencia humanitaria en Gaza. Esta cantidad se sumará a la aportación de 625.000 euros realizada este pasado otoño en respuesta al primer llamamiento de urgencia. Así lo ha trasladado este miércoles el Lehendakari, Iñigo Urkullu, al Foro Agenda 2030 Euskadi, órgano vasco de la Gobernanza compartida de los ODS, que ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao su sexto Plenario. Además del Lehendakari como presidente, forman parte del Foro todos los consejeros del Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales, EUDEL, los ayuntamientos de las capitales, los rectores de las tres universidades vascas, el tercer sector a través de Sareen Sarea, y la colaboración público-privada a través de BC3, BRTA o ACLIMA. Según ha informado el Ejecutivo vasco, en la reunión se ha aprobado la Memoria 2023 y el Plan de Gestión 2024 del Foro. En las conclusiones de la memoria se apuntan tres ámbitos de mejora y tres logros consolidados. En los ámbitos de mejora se señalan la prioridad de generación y el consumo de energías renovables, las respuestas al reto demográfico y la necesidad de seguir potenciando la divulgación y el conocimiento social sobre la Agenda 2030. Con respecto a los principales logros, destacan el modelo de gobernanza que representa este Foro y la Alianza Vasca por los ODS; la ubicación en Bilbao de la sede mundial de Local 2030 de NNUU que deja instalada en Euskadi una institución internacional de primer rango; y, por último, el sistema de indicadores y evaluación, que consolida una sólida infraestructura de medición. Junto a ello, el principal legado de Legislatura es el modelo de compromiso vasco con la localización de los ODS: "Now 2030 Basque Country", basado en un triple compromiso de mayor institucionalización, socialización y personalización de la Agenda 2030. VI DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA En la clausura del encuentro, el Lehendakari ha presentado la sexta Declaración de la Presidencia del Foro. Antes de su lectura, ha tomado la palabra como invitada Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, la Agencia de NNUU para las personas refugiadas palestinas, que ha ofrecido información actualizada sobre la situación humanitaria en Gaza. Martí ha recordado que, en la actualidad, UNRWA es "la columna vertebral de la operación humanitaria en Gaza, donde en un periodo de solo cinco meses han muerto más niños y niñas, más periodistas, más personal médico y más personas de Naciones Unidas que en ningún otro lugar del mundo durante un conflicto". Según los informes, "más de 31.000 personas palestinas han muerto en solo 150 días. El 5% de la población está muerta, herida o desaparecida; no hay ningún lugar seguro al que puedan ir". Ha advertido de que "se avecina una hambruna, al tiempo que la entrada de ayuda humanitaria se ha reducido a la mitad". "Igualmente, la situación en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, es de extrema gravedad. 2023 ha sido el año más mortífero para las y los palestinos desde que Naciones Unidas toma registro", ha añadido. La directora de UNRWA España ha subrayado que "para dar respuesta a las enormes necesidades de la población civil en Gaza, es necesario asegurar un acceso sostenido y a gran escala de la ayuda humanitaria, incluidos combustible, agua, alimentos y suministros médicos, así como un alto el fuego inmediato". ENTRADA POR TIERRA En este sentido, Raquel Martí ha señalado que, aunque cualquier incremento de la ayuda a Gaza es vital, "la entrada por tierra es la que permite una respuesta a gran escala". "La ayuda aérea o marítima no es la alternativa a la terrestre. Actores humanitarios han declarado que las entregas por mar y aire son mucho más costosas e ineficientes que enviar camiones por tierra para hacer llegar las enormes cantidades de ayuda que necesita la población", ha explicado. Tras esta intervención, el Lehendakari ha comunicado al Foro que, en las próximas semanas, el Gobierno Vasco tramitará a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo una doble aportación económica a UNRWA por un total de 750.000 euros para contribuir a la respuesta a la emergencia humanitaria en Gaza. Acto seguido, el Lehendakari ha dado la lectura a la Declaración "La Cumbre del Futuro y el ODS 16, el de la paz". En primer lugar, ha mencionado los principales escenarios de guerra, desde Yemen hasta Ucrania o Gaza. "Volvemos a clamar por la paz. Un concepto tan referencial como maleable, que necesita indicadores claros para evitar su instrumentalización", ha dicho. Ha recordado que en septiembre de 2024 Naciones Unidas celebrará la Cumbre del Futuro para mejorar la cooperación multilateral o hacer frente a retos actuales y nuevas amenazas. En este contexto, Iñigo Urkullu ha propuesto que esta cumbre "aborde una reflexión sobre el significado, hoy, del ODS 16, el objetivo de la paz. Ante la extensión de la guerra en el mundo, la Agenda 2030 ha de ser una referencia que hable con autoridad, también de la paz". GUERRA SIN JUSTIFICACIÓN Ha subrayado que existen indicadores que "clarifican qué es y no es la paz". "Algunos alertan y reclaman reacción de la comunidad internacional: invadir unilateralmente un país, con medios de guerra y sin justificación ni provocación de ningún tipo es incompatible con el uso de la palabra paz. Una acción terrorista unilateral contra población civil que provoca 1.200 víctimas mortales en 24 horas es un atentado contra la paz. Bombardear indiscriminadamente un territorio y provocar más de 30.000 víctimas, en su mayoría población civil, mujeres, niños y niñas, representa el opuesto más radical a la paz", ha señalado. Entre esos indicadores negativos, el Lehendakari ha destacado otros dos como antónimos de la paz: "impedir la entrada de ayuda humanitaria a una población asediada que se muere de sed, hambre y desasistencia" o "negar el diálogo y las soluciones diplomáticas y negociadas utilizándolas, boicoteándolas o condicionándolas a la primacía del uso de la fuerza". También existen indicadores que informan de un progreso que dota de contenido positivo a la paz: "respetar las resoluciones de Naciones Unidas, la legalidad internacional y el derecho internacional humanitario"; "promover el multilateralismo y actuar de acuerdo con el mismo, descartando acciones o soluciones unilaterales"; o "promover y desarrollar procesos de diálogo y negociación con mediación internacional". De igual modo, ha citado "someterse a exámenes transparentes e independientes sobre el cumplimiento del respeto a los derechos humanos" u "otorgar preferencia inequívoca a la protección de la población civil y a la asistencia humanitaria es asumir un mínimo imperativo de humanidad y humanización de un conflicto". El Lehendakari ha finalizado su intervención enfatizando que "la paz necesita que el mundo hable claro y unido. Hacer que el ODS 16, el de la paz, hable con claridad y unidad al mundo puede ser uno de los retos más acuciantes de la Cumbre del Futuro. La Agenda 2030 es una necesidad y una oportunidad, también para la paz".