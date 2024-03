Funcionarios de prisiones rechazan negociar con el Govern catalán sin dimisiones y seguirán las protestas

Los funcionarios de prisiones han rechazado negociar con el Govern catalán a menos que haya dimisiones y han advertido de que continuarán con las protestas que empezaron el jueves de la semana pasada a raíz del asesinato de la jefa de cocina de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un preso que después se suicidó. "Muy buenas palabras, muy buena disposición a que estemos callados. Hemos dicho que no, que si no hay dimisiones la lucha continúa", ha contado a los 300 concentrados en la plaza Sant Jaume Nuria Nasarre (UGT), una de las trabajadoras que se ha reunido con la vicepresidenta Laura Vilagrà en el Palau de la Generalitat. Fuentes de vicepresidencia han apuntado que en la reunión también han estado presentes la secretaria general, Núria Cuenca, y la secretaria de Función Pública, Alícia Corral, y representantes de seis sindicatos del sector. Según ha detallado Nasarre tras la reunión, el Govern "no descarta alguna dimisión, pero tienen que investigar primero", y en este sentido considera que los siete días desde la muerte de la jefa de cocina de Mas d'Enric han sido tiempo suficiente para depurar responsabilidades. En este sentido, fuentes de Vicepresidencia afirman que Vilagrà "les ha trasladado en nombre del Govern que se están analizando las circunstancias de los hechos y que se asumirán las responsabilidades pertinentes". LOS SINDICATOS: ESTÁN "ENROCADOS" Vilagrà también les ha ofrecido "sentarse y compartir la información y las decisiones con ellos, así como retomar las conversaciones que ya hace meses que están en marcha para mejorar la seguridad de los centros", añaden fuentes de Vicepresidencia, que también han apuntado que los sindicatos insisten en que no negociarán si antes no se cesa al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Respecto a esta petición, Nasarre ha criticado: "Están enrocados, tienen a Calderó absolutamente blindado" ante sus peticiones de que dimita o sea cesado. Los trabajadores han anunciado que mantendrán las protestas, y el jueves se concentrarán a las 8 horas ante el Parlament ya que la consellera Gemma Ubasart hará una comparecencia a las 9 sobre la muerte de la jefa de cocina de Mas d'Enric.