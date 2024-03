Errejón cree que habrá que debatir sobre financiación para atender a "nacionalidades históricas" garantizando igualdad

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido que tendrá que haber un debate sobre la financiación autonómica que atienda a un trato singular de "las nacionalidades históricas", como Cataluña, con mecanismos que garanticen la igualdad entre todos los territorios. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, cuestionado por la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de financiación propia para Cataluña como ha defendido en un desayuno informativo organizado por Europa Press, así como que Cataluña recaude y gestione los tributos que genere. Como ha manifestado previamente, ha afeado que Aragonés saque esta propuesta en "campaña electoral" pero no lo hiciera antes, cuando intentaba negociar los presupuestos catalanes con el PSC "En todo caso, en Cataluña ahora lo que tiene que haber es unas elecciones, tienen que votar los ciudadanos y con el resultado se tendrá que conformar un gobierno que después tendrá que negociar la financiación, los servicios públicos y el resto de relaciones con el Ejecutivo estatal", ha agregado. Cuestionado sobre su posición sobre el contenido de la medida, el portavoz de Sumar ha destacado que el país debe tener una discusión sobre el modelo de financiación autonómica y debe completar varios aspectos, siendo uno de ellos el "trato diferencial a las nacionalidades históricas" con una relación "federal". Y por otro lado el nuevo sistema tiene que contemplar mecanismos que garanticen la justicia social y la igualdad de accesos a los servicios públicos "de los ciudadanos vivan en el territorio que vivan". De todas formas, ha agregado que ese debate debe darse a nivel de "todo el Estado" y que ahora Cataluña tiene que tomar sus propias decisiones, tras las elecciones, y en virtud de ello después "negociarlo" en el conjunto del país. También ha lanzado que, en toco caso, es una "vieja propuesta que hace tiempo que circula" y que le parece un "poco sospechoso" que salga una semana después, cuando se convocan elecciones y no en la negociación de los presupuestos catalanes. Por su parte, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que esta formación "siempre ha defendido que tiene que haber una financiación justa para el conjunto de las comunidades autónomas" y que el modelo actual "está caducado" y, por tanto, "tiene que actualizarse". SANTIAGO: CEDER RECAUDACIÓN NO ES PROBLEMA NI ROMPE LA IGUALDAD A su vez, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha compartido que ERC lanza ese tipo de propuestas con un componente electoralista pero que, pese a ello, es lícito plantear por ejemplo que se recaude el 100% de los tributos, al recordar que un modelo similar tiene el País Vasco aunque en ese caso también concurren los "marcos forales". "Yo, personalmente, no tengo ningún problema en que la administración que tenga el mecanismo más eficiente para recaudar recaude (...) El asunto luego es el reparto entre las distintas administraciones de lo recaudado en función de la naturaleza de los impuestos", ha insistido para agregar, acto seguido, que en España las leyes marcan claramente que determinados tributos tienen carácter finalista y deben utilizarse a financiar determinados servicios. Por tanto, ha proclamado que de aplicarse no se rompería en absoluto la igualdad en España porque el problema no es la recaudación, sino que la clave es la "distribución" de esos recursos entre la administración central, autonómica y local. "Está clarísimo que no hay ninguna administración con capacidad de recaudar que se apropie todo lo recaudado si las leyes obligan a que se establezcan las compensaciones. Ahí está el sistema, por ejemplo, del cupo vasco", ha agregado para apuntar que, a su juicio, es necesario revisar el sistema de financiación autonómica. Por su parte, en Més per Mallorca han remarcado que no tienen problema con la propuesta de Aragonés si se aceptan también otros tratos singulares, para recordar que en ellos han propuesto también para el archipiélago un modelo similar al 'cupo vasco', así como una mejora de la financiación que atienda la insularidad.