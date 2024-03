El sobrino de la cocinera asesinada en prisión: "Siete días después no asumen la responsabilidad"

Pablo Martínez, el sobrino de la cocinera asesinada el miércoles pasado en la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) por un preso que después se suicidó ha criticado sobre la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó: "Siete días después no asumen la responsabilidad que les toca". "Va a ser la voz de Núria a la que le han arrebatado la vida, la han matado en su trabajo, le han negado la posibilidad de salir de una cárcel a su casa, como hacía cada día, y todo porque la gestión no ha sido buena. Y hay dos personas responsables de esa gestión, tienen que dimitir", ha dicho en declaraciones a los periodistas durante la protesta de funcionarios de prisiones que reúne a las 300 personas este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Considera que los sindicatos del sector "han brindado a establecer una mesa de negociación, pero se tienen que levantar porque los responsables políticos no están haciendo lo que tienen que hacer, que es apartarse". "Ellos dicen que es de cobardes cesar el cargo. No. De cobarde es no asumir la responsabilidad de lo que estabas haciendo", ha dicho en referencia a la explicación que dio la consellera al negar que ella o o Calderó fueran a dimitir. Ha reclamado "justicia" para su tía, ha agradecido a las personas que han acudido a la protesta, y ha criticado que se les culpe por los efectos de las protestas que han mantenido desde el jueves de la semana pasada con bloqueos en las prisiones.