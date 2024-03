El PSOE pide la máxima multa a un concejal de Vox de Burriana (Castellón) que quitó una placa de víctimas

El PSOE ha pedido este miércoles al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que imponga la máxima multa a un concejal de Vox de Burriana (Castellón) que ordenó quitar una placa de homenaje a represaliados por el franquismo en la Guerra Civil. La petición la ha formulado en el Congreso el diputado socialista Artemi Rallo, aprovechando que comparecía en el Congreso el ministro Angel Víctor Torres, de quien depende la Secretaría de Estado de Memoria. Según ha dicho, "el neofascismo está protagonizando actos de infamia y de humillación de las víctimas del franquismo", y el caso más reciente es el de Burriana y lo ha protagonizado su concejal de Cultura, Jesús Albiol, de Vox, que ordenó la retirada de una placa en honor de 3.668 víctimas de la represión franquista encarceladas en el convento de la Merced, habilitado como prisión entre 1939 y 1942. EL ABUELO DEL DIPUTADO, ENTRE LAS VÍCTIMAS El diputado socialista ha comentado que entre esos represaliados estaba su abuelo paterno, Pedro Rallo, que fue condenado a 12 años y un día de reclusión por el "estrambótico" delito de auxilio a la rebelión. Tras recordar que la ley de memoria Democrática castiga la remoción de vestigios en recuerdo de hechos representativos de la memoria democrática, Rallo ha pedido "solemnemente" a la Secretaría de Estado que abra procedimiento sancionador contra el concejal de Vox por una infracción muy grave. En su respuesta, el ministro ha condenado los hechos, como también hizo el pasado lunes el alcalde de Burriana, del PP, y en todo caso ha garantizado que se abrirá ese expediente sancionador al edil de Vox. Pero el PSOE ha querido ir más allá y ha reclamado que se impute al concejal "la sanción económica en su cuantía máxima, por la gravedad de los hechos, dada su ignominiosa conducta". La ley establece que, para infracciones muy graves, la multa va de los 10.001 euros hasta los 150.000 euros. NEOFASCISMO NEGACIONISTA "Frente a este neofascismo negacionista, nostálgico y rencoroso, hiriente, insensible e inhumano, pero también frente a esa derecha que pacta y blanquea a Vox, que siempre pierde la oportunidad de estar en el lado decente de la historia y siempre atrapados por su pasado como herederos del franquismo, frente a estas derechas, defensa de la dignidad, de la decencia, justicia, verdad y reparación", ha remachado. El portavoz de Vox, Carlos Flores, ha dicho después que, según ha asegurado la Concejalía de Cultura, la placa fue retirada "porque contenía datos que no se correspondían con la realidad" y ha señalado que se recolocará en una "ubicación más idónea" y cuanto incluya "los datos reales históricos, contrastados e investigados por el técnico municipal". "No se dé tanta prisa en ir a los juzgados porque a lo mejor se puede ahorrar el viaje", ha dicho al diputado socialista. "Me alegra oír eso, ojalá sea así y, si lo fuera, por tanto el expediente quedara sin efecto", ha replicado el ministro.