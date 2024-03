El PP acusa al Gobierno de "abrir las puertas a los comisionistas" y Montero le cita las parejas de Ayuso y Feijóo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles al Gobierno de coalición de haber "abierto las puertas a los comisionistas" para contratar con la administración, a lo que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha replicado citando al entorno de Isabel Díaz Ayuso y a la esposa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque la empresa en la que trabajaba percibió ayudas de la Xunta. El 'careo' entre las 'número dos' de los partidos mayoritarios ha tenido lugar en la sesión de control del Congreso. Gamarra ha recordado que, tras declararse la pandemia del Covid 19, el presidente Pedro Sánchez prometió que nadie iba a quedar atrás, "ni trabajadores, ni empresas". "Le faltó añadir, ni comisionistas --ha dicho--. Lo que está claro es que las puertas giratorias en su gobierno han pasado a ser puertas abiertas, pero para los comisionistas". La dirigente del PP ha recordado las noticias de reuniones de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con directivos de Air Europa y con un implicado en el 'caso Koldo' en vísperas de que el Gobierno aprobase el rescate a que se acogió la compañía aérea. TRATO DE FAVOR GRACIAS A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE "El presidente del Gobierno aseguró que el fondo respetaría los más altos estándares de rigor, de transparencia y de rendición de cuentas, pero nada más lejos de la realidad, porque cada día lo que hay son más evidencias de trato de favor a determinadas empresas que tienen un acceso directo, directísimo", ha enfatizado. Gamarra no cree que sea "casualidad" que esa empresa que se reunió con Begoña Gómez recibiese una entrega de 800 millones de euros de dinero público, que fuera la primera empresa en ser rescatada, que todos los trámites se acelerasen y el grupo Globalia, dueño de la empresa, patrocinase actividades del Instituto de Empresa en el que trabajaba la esposa del presidente. "¿No cree que son demasiadas casualidades para un rescate que está vinculado directamente con la trama de corrupción socialista?", ha deslizado. Pero Montero ha negado que Air Europa hubiera sido la primera empresa beneficiada por las ayudas del Gobierno en pandemia, pues asegura que fue una Pyme, y ha recordado que en esos meses se pusieron ayudas por 140.000 millones de euros dirigidos a conservar el tejido productivo de nuestro país y que 7.000 millones ni siquiera los gestionó el Gobierno, sino las comunidades. "Ustedes mienten y lo saben --ha proclamado--. Mienten intentando arrojar dudas sobre las ayudas a Air Europa e hicieron lo mismo con Plus Ultra y la causa se archivó porque no había irregularidades en los contratos. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Solvencia". "NO HAY QUE SER UN LINCE" PARA VER LO DE AYUSO Tras defender la gestión socialista de la crisis de la pandemia en contraposición con la gestión del PP de la crisis económica de 2011, la vicepresidente ha pasado a exigir responsabilidades políticas a los 'populares' por la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "No hay que ser un lince para saber que en el entorno de Ayuso hay fraude y comisiones y sería bueno que ustedes pidan responsabilidades políticas ¿Son cómplices de esa situación o es que le da miedo al señor Feijóo acabar como el señor Casado?", ha preguntado. Y, como el día anterior en el Senado, la ministra ha vuelto a sacar a colación a la pareja de Alberto Núñez Feijóo por supuestas ayudas de la Xunta recibidas por la empresa que la tenía contratada. "Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicarlo", ha remachado. También ha preguntado a la vicepresidenta el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien considera que el PSOE , en vez de recortar la corrupción "que está asolando y desgarrando al Gobierno", lo que hacen es buscar "cabezas de turco que paguen los platos rotos", como hicieron con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el 'caso Tito Berni' y con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García con el 'caso Koldo'. "¿Alguien en España se cree que estos dos señores fueron capaces de organizar una trama de corrupción que alcanzaba a absolutamente todos los ministerios del gobierno?", se ha preguntado. Achaca igualmente al Gobierno "lanzar cortinas de humo y tratar de embarrar el terreno político", y eso se lo atribuye directamente a la ministra de Hacienda "revelando información privilegiada" y anunciándola incluso antes que los medios de comunicación. TODO FUE LEGAL A su juicio, la conclusión que saca España es que "todos ustedes están ya pringados" en la corrupción. "Y especialmente usted, que es la que más se esfuerza por tapar y esconder esos casos de corrupción utilizando tácticas contra los adversarios políticos". Montero ha replicado insistiendo en que los contratos firmados en pandemia fueron "legales" y que los procedimientos empleados eran los "correctos", algo ratificado por la Justicia, y ha emplazado a Vox a ser "contundente" con los casos de "fraude" que salpican al PP. "No le he escuchado pedir ninguna explicación a la presidenta Ayuso o exigir su dimisión", ha deslizado. En su opinión, "Vox va a seguir apoyando al Partido Popular en cualquier lugar donde pueda conformar mayoría, donde pueda gobernar, sin levantar la voz a propósito de los casos que invaden al PP". "Ustedes solo utilizan la mentira, la falsa noticia, para intentar llevar una mancha sobre la gestión del Gobierno progresista", ha remachado.