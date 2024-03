El PNV se declara "horrorizado" por el "espectáculo" de PP y PSOE en el Congreso con la corrupción: "Lamentable"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha declarado "horrorizado" por el "espectáculo" que han protagonizado este miércoles el PSOE y el PP en la sesión de control, restregándose mutuamente sospechas de corrupción: "Me parece lamentable", ha resumido. Esteban ha asistido en el hemiciclo a los cruces de reproches de PSOE y PP en el Pleno del Congreso y, cuando le ha tocado intervenir para formular su pregunta al Gobierno, no ha ahorrado críticas por lo que considera una "vergonzosa y nada edificamente sesión de control". Y minutos después, cuando salía del hemiciclo y los periodistas le han preguntado por el clima de tensión entre PP y PSOE, ha dicho sentirse "horrorizado" por una actitud que considera "lamentable". "Esto cada vez es peor --ha comentado--. No sé qué espectáculo estamos dando ni qué pretenden unos y otros".