El Parlamento de Canarias acuerda la creación de una comisión de investigación del caso mascarillas

El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy miércoles por unanimidad la creación de una comisión de investigación, a propuesta de los grupos Nacionalista Canario y Popular, sobre lo que han dado en llamar el "caso Torres" para esclarecer las responsabilidades políticas que se puedan derivar de las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19 en el Gobierno de Ángel Víctor Torres. El diputado José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista Canario, justificó la creación de esta comisión de investigación por las "muchas irregularidades y de tal gravedad" que se cometieron durante la pandemia, "que, lejos de ser meros indicios, eran auténticas certezas avaladas no solo por los medios de comunicación, sino por investigaciones policiales que cristalizaron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea e informes previos de la Audiencia de Cuentas inexplicablemente censurados". José Alberto Díaz-Estébanez incidió en que el Gobierno anterior, presidido por Ángel Víctor Torres, ya fue advertido de estas presuntas irregularidades "de la forma más explícita y argumentada" en una solicitud de comisión de investigación hace quince meses, recordando que el Partido Socialista "no solo se negó a aceptar la creación de esta comisión, sino que la amordazaron de forma indigna al adoptar el acuerdo sin precedentes de no debatirla, sin ni siquiera leer su exposición de motivos". Criticó, además, que en el Gobierno del Pacto de las Flores hayan sido capaces "de afirmar con rotundidad que no había caso, que todo se hizo bien, que no pasó nada, que la gestión 'había sido total y absolutamente impecable, que todo respondía a frutos de mi frustración personal, a mis malas artes y falta de vergüenza", añadiendo que la "guinda del esperpento" son las recientes declaraciones de la ex consejera de Podemos Noemí Santana, afirmando "sin pudor" que ella tuvo dudas sobre la comisión de investigación y que por eso se ausentó de la votación. "Si hubiera que creerla, sería apabullante el autorretrato de su cobardía dejando a los pies de los caballos a sus propios compañeros", apostilló Díaz-Estébanez. Por su parte, la diputada Luz Reverón (PP) celebró la creación de esta comisión de investigación, sobre todo después de que algunos miembros del Partido Socialista hayan pretendido "dar lecciones de ser los más transparentes" y de decir que "no tienen nada que esconder". A este respecto, recordó que fue precisamente el PSOE quien, en un "debate de censura", negó la posibilidad de crear esa comisión hace año y medio, y criticó que justo ahora sí decidan apoyarla, "no por coherencia, sino porque las mayorías parlamentarias son otras". Luz Reverón también tildó de "anecdótico" que el actual ministro Ángel Víctor Torres, máximo responsable político del anterior Gobierno en el que se gestó esta presunta trama de irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, haya dicho que no tiene nada que esconder", y quiso dejar claro que ahora sí vuelven "a exigir luz y taquígrafo, mal que les pese a la bancada socialista por su falta de voluntad política de aclarar este supuesto cúmulo de irregularidades que han costado a las arcas públicas canarias alrededor de 46 millones de euros". El portavoz del Grupo Vox, Nicasio Galván, apoyó la creación de la comisión de investigación porque "es inaceptable que en medio del confinamiento miembros del PSOE hayan aprovechado su posición privilegiada para enriquecerse mediante contratos amañados y preacordados, desviando fondos públicos", y confió en que esta comisión "revelará la corrupción oculta y [en el PSOE] no la podrán eludir". "Que venga Ángel Víctor Torres, que venga quien tenga que venir y se enfrente a la ciudadanía canaria, sin rodeos, solo con la verdad y reconocer y asumir responsabilidades", apostilló. (HABRÁ AMPLIACIÓN)