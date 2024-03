El Govern critica "huelgas encubiertas" en prisiones y pide convocarla para fijar servicios mínimos

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha valorado sobre la previsión de que continúen las protestas de los funcionarios de prisiones: "Hay que tener claro que si un funcionario público no quiere asistir o no va a trabajar porque está haciendo huelga se tiene que oficializar, no podemos hacer huelgas encubiertas". Lo ha dicho preguntada por si han pedido a los sindicatos que convoquen huelga formalmente en declaraciones a los periodistas tras la reunión de este miércoles la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, con representantes de los seis sindicatos de prisiones. "Lo que se tiene que hacer es declarar huelga y después, de manera paralela, se tendrán que decretar unos servicios mínimos", y ha añadido que respetan el derecho a protesta y que debe hacerse dentro de los canales oficiales. Plaja también ha asegurado que el Govern asumirá "todas las responsabilidades" cuando tengan toda la información sobre el asesinato de la jefa de cocina de Mas d'Enric (Tarragona) por un preso que después se suicidó, que desencadenó las protestas de los trabajadores. "Una vez tengamos toda la información, sin precipitación, pero tampoco sin dilación, asumiremos todas las responsabilidades y todas las acciones necesarias para que se minimice cualquier riesgo en la prisión y para que sirvan para que hechos tan graves como el asesinato de Núria no vuelvan a pasar nunca más" ha añadido Plaja. "PRIMER PASO" PARA NEGOCIAR Ha valorado la reunión como un "primer paso" tras seis días de intentar reunirse con los sindicatos, que no han acudido a ninguna de las convocatorias que ha hecho la Generalitat hasta ahora porque ponen como condición para negociar que antes dimita o se cese al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Sobre esta condición, Plaja cree que "el punto de partida de las negociaciones no puede ser en ningún caso la dimisión de una persona que es un referente absoluto en el modelo del sistema penitenciario catalán", y ha asegurado que revocarle el cargo no cambiará nada inmediatamente. "Lo reiteraremos y nos mantenemos firmes en esto, este no puede ser el punto de partida para encontrar soluciones porque tampoco aporta absolutamente nada a lo que creo que es el objetivo compartido" de mejorar las condiciones en las prisiones. Preguntada por si prevén nuevas reuniones con los representantes de los trabajadores, Plaja ha asegurado que por parte del Govern hay "máxima apertura, máxima predisposición, máxima voluntad de volver a sentarse y seguir hablando cuando sea, como sea y donde sea".