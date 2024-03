Dani Alves podrá salir de prisión si paga una fianza de un millón de euros

La Audiencia de Barcelona ha acordado la prisión provisional del futbolista Dani Alves eludible mediante el pago de una fianza de 1.000.000 de euros y, en caso de verificarse el pago, acordarse su libertad provisional con la retirada de los dos pasaportes --español y brasileño-- hasta la sentencia definitiva. En el auto, consultado por Europa Press y que cuenta con el voto particular de uno de los tres jueces contrario a la excarcelación, también prohíbe al condenado salir del territorio nacional y le obliga a comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente. Asimismo, también le imponen la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a una distancia inferior de 1.000 metros de su domicilio; lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente. La Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, y el 20 de enero de 2023 ingresó en prisión. DECISIÓN DEL TRIBUNAL El tribunal, en el auto, ha argumentado que "conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones". El tribunal ha valorado que la pena impuesta se ha reducido de forma considerable, ya que Fiscalía pedía 9 años y la acusación particular 12, y que ya lleva 14 meses de forma preventiva, "pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia". Uno de los tres magistrados de la sala ha emitido un voto particular en el que discrepa de la decisión: "Creo que debería prorrogarse la situación provisional del acusado con el límite máximo de la mitad de la pena impuesta, esto es, dos años y tres meses de prisión". "Los argumentos que llevaron a acordar la prisión provisional, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado", ha añadido. Además, ha asegurado que, hasta en tres ocasiones, la Audiencia Provincial ha considerado que existía riesgo de fuga. VISTA PETICIÓN LIBERTAD La sección 21 de la Audiencia de Barcelona valoró este martes la petición de la defensa del futbolista para dejarlo en libertad con una vista. Alves dijo a los jueces que no se fugaría si le dejaban en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos sobre la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de prisión. Además, dijo al tribunal que confía en la justicia y aseguró que se quedará en España hasta que se resuelva el proceso, que su lugar de residencia es en Barcelona.