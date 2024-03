Clavijo, sobre la propuesta de financiación propia de Aragonès": "No merece la pena ni tomárselo en serio"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que la propuesta de financiación propia que ha planteado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que supone que Catalunya recaude y gestione todos los tributos que genere, no es más que una "ocurrencia" propia de la campaña electoral. Fernando Clavijo ha indicado en declaraciones a los medios que de aquí al 12 de mayo, día de elecciones en Catalunya, "vamos a encontrarnos ocurrencia tras ocurrencia" y considera que opinar sobre este asunto, "sin tener un texto y sin saber de lo que se está hablando", es "seguir inflando el globo de la incertidumbre y de la crispación". En este sentido, ha insistido en que durante los próximos 50 días se van a escuchar "cosas de todo tipo" y cree que "no merece la pena ni tomárselo en serio". Clavijo ha incidido en que partidos como ERC o Junts "quieren ser independientes y salirse de España"; luego, ve coherente lo que vienen diciendo y defendiendo. En cualquier caso, reconoce que lo que más le preocupa es "lo que van a hacer el PSOE y el Gobierno de España", quienes "tendrán que dar explicaciones y si están dispuestos o no a asumir" la propuesta que ha hecho Pere Aragonès. El jefe del Ejecutivo canario que la propuesta de financiación propia de Catalunya "no puede ser de manera unilateral" y recordó que el Impuesto de Sociedades "se paga donde reside socialmente la empresa, pero a lo mejor el negocio lo están haciendo en Canarias".