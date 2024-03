Barones socialistas se oponen al cupo catalán y advierten que rompe la solidaridad entre españoles

Varios barones socialistas han criticado en las últimas horas la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que quiere un modelo de financiación autonómica en el que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos. Entre las federaciones socialistas que se ha opuesto se encuentran Castilla-La Mancha y Asturias, gobernada por los socialistas, así como Aragón, Cantabria y Andalucía, donde están en la oposición. Así, se ha manifestado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, rechazando de forma "clara, nítida y rotunda" la propuesta de un cupo catalán como el del País Vasco para Cataluña porque, según ha expresado, "rompe con la solidaridad entre españoles" y porque va en contra de la solidaridad territorial y el acuerdo multilateral entre territorios. Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan Espadas, también ha replicado al presidente catalán que "el nuevo modelo de financiación será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos o no será". Asimismo, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ya expresó durante este martes que los argumentos del independentismo catalán para reivindicar este modelo de financiación "nunca son reales", ya que, según dijo, "hablar de balanza fiscal es hablar de balance 'fake', de trampas pensadas para intentar justificar sus privilegios". El PSOE de Cantabria también ha considerado "injusta" la propuesta de Aragonès ya que "parte de una desigualdad" entre las comunidades autónomas. Defienden que "marcaría claramente desequilibrios territoriales a la hora de garantizar los servicios públicos", aunque abogan por un sistema que tenga en cuenta los "condicionantes" de cada territorio. También el PSOE de Aragón, mediante su portavoz parlamentaria en las Cortes regionales, Mayte Pérez, se ha posicionado "absolutamente" en contra a la propuesta de ERC ya que lo considera "un agravio comparativo con el resto de comunidades". Sin embargo, el PSOE de Navarra por su parte, ha expresado a través del vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, que su comunidad autónoma no está en ese debate ya que su "relación ya está consolidada" de forma bilateral. Aún así, ha recordado que ya "hay una propuesta del Gobierno de España que afectará a todos los territorios". ARAGONÈS PIDE RECAUDAR EL 100% DE LOS IMPUESTOS El presidente de la Generalitat ha pedido al Ejecutivo un nuevo sistema de financiación autonómica que le permita recaudar el 100% de los impuestos de Cataluña y que cuente con un fondo de solidaridad temporal con el resto de autonomías. Aragonès ha señalado que la admnistración del resto de España tendrá que adelgazar para compensar la pérdida de recursos que se quedarán en Cataluña. Asimismo, ha calificado la propuesta como "un hito" para resolver el conflicto catalán y ha asegurado que es "una cuestión de justicia", no de privilegios o ventajas, según ha expresado durante un desayuno informativo de Europa Press.