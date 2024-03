Arana: "El partido del Eldense es uno de los más complicados que nos quedan en casa"

Santander, 20 mar (EFE).- El delantero del Racing de Santander Juan Carlos Arana cree que el partido de este domingo frente al Club Deportivo Eldense en El Sardinero es uno de los "más complicados" que le quedan a su equipo en casa.

En rueda de prensa, Arana ha subrayado este miércoles que no pueden fallar como locales porque son "uno de los equipos más fuertes", aunque tienen que jugar "sin presión" porque el Racing se encuentra a "un partido del objetivo real", que son los 50 puntos.

"Tenemos que conseguirlo cuanto antes y luego disfrutar de las jornadas que quedan, hasta donde podamos llegar, pero siempre dependiendo de nosotros mismos que yo creo que es lo más importante", ha dicho.

Además, el ariete canario ha recordado a la afición racinguista la situación que vivía el equipo a estas alturas la temporada pasada, cuando los cántabros peleaban por el descenso, por lo que pide que la gente se ilusione pero que "esa ilusión no la transmitan en presión".

Respecto al partido de ida frente al Eldense, donde el Racing iba ganando 0-3 a falta de 20 minutos y acabaron empatando (3-3), Arana ha afirmado que ese resultado "no ha influido" en la preparación de José Alberto López para el encuentro. "Sabemos lo que tenemos que hacer en casa porque intuimos lo que nos pueden plantear", ha incicido.

El atacante verdiblanco ha señalado que el Racing no está en su mejor momento de la temporada, porque sino habrían sacado los tres puntos en Ferrol y en Oviedo, pero cree que sí se encuentran en un buen momento de madurez y que eso se está trasladando al terreno de juego.

"Individualmente, cada jugador está creciendo y eso se traslada al grupo y lo estamos notando, aunque eso no quiere decir que de aquí a final de temporada pueda haber baches o fallos. Creo que somos un equipo distinto al de la primera vuelta, sobre todo en experiencia y en saber llevar los partidos, se notó el otro día en Oviedo y se notará el domingo", ha señalado.

El futbolista canario ha considerado que el partido frente al Oviedo (1-1) del pasado sábado fue "uno de los más completos del equipo en líneas generales", y ha lamentado su poca efectividad de cara a puerta porque alguna de las tres ocasiones claras que tuvo, a su juicio, fue más error suyo que acierto del guardameta carbayón Leo Román.

"Ya hubo un tramo en la primera vuelta donde no estuve bien de cara a puerta y lo pasé. Es cierto que ahora no estoy afortunado en los últimos remates, porque en desmarques y ocasiones estoy bien y las estoy teniendo, que es lo que necesita un delantero. Los goles llegarán como acabaron llegando en la primera vuelta, no tengo dudas de que el equipo estando así me va a ayudar", ha concluido Arana. EFE

