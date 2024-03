Aragonès pide a los partidos no usar los "argumentos de extrema derecha" para contrarrestarla

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a los partidos no utilizar los "argumentos de la extrema derecha" para contrarrestarla, penasando que evitarán una hipotética entrada en el Parlament. "Sugeriría a todos los partidos políticos que, si no queremos dejar espacio a la extrema derecha, no pasemos a utilizar los argumentos de la extrema derecha. Cuando los conservadores franceses han dicho lo mismo que Le Pen, para intentar contrarrestar a Le Pen, han hecho más grande a Le Pen", ha constatado en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Al preguntársele si se refiere a Junts, ha asegurado que se refiere a todos los que tienen micrófono y capacidad de intervención, ha precisado. "Cuando la familia conservadora europea, con los partidos liberales y conservadores, han pasado a utilizar argumentos de la extrema derecha con la idea de 'lo decimos nosotros porque si no lo va a decir la extrema derecha', el resultado es más extrema derecha. Miren en Francia qué ha pasado", ha expuesto. Al preguntársele por la posible entrada de Aliança Catalana en el Parlament tras las elecciones del 12 de mayo, ha asegurado que la sociedad catalana no es inmune "a la extrema derecha, a la xenofobia". Según Aragonès, si hay la expresión de estos partidos en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y en Holanda, "pues probablemente alguna expresión de este malestar vehiculado a través del voto de la extrema derecha también puede pasar en Cataluña". "Cataluña debe mantener su diversidad. Somos una sociedad que, mientras ha garantizado el ascensor social, ha podido ir incorporando todos los fenómenos migratorios que han habido a lo largo de nuestra historia, y ahora lo volveremos a hacer", ha destacado. SUS ABUELOS Tras recordar que sus abuelos eran de Almería y le hablaban en catalán, ha asegurado que se sentían "plenamente identificados" con una Cataluña que, a su juicio, les brindó unas oportunidades que no habían podido tener. "El ascensor social es bueno por sí mismo, pero además genera adhesión a la comunidad, adhesión a la sociedad de la que formas parte. Por lo tanto, debemos garantizar el ascensor social, ha zanjado.