Antonio Maíllo asume el rol de buscar un acuerdo de mayorías en IU y no descarta ser candidato para liderar la formación

El exlíder de IU Andalucía Antonio Maíllo emprenderá una serie de encuentros entre las federaciones de IU para intentar fraguar un "acuerdo de mayorías" entre los distintos sectores de la formación para renovar la dirección, de cara a su asamblea federal de mayo. Y en su caso no descarta tampoco presentarse como candidato a liderar IU en caso de constatar que cuenta con suficientes apoyos, según han indicado a Europa Press fuentes de su entorno. De esta forma, recalcan que diversos dirigentes le han pedido que trate de fraguar un consenso en la organización de cara a la asamblea. Todo ello ante el choque interno derivado por el anuncio de la candidatura de la ministra, Sira Rego, para postularse como nueva coordinadora federal y la crítica de un sector de la dirección, que como la coportavoz Amanda Meyer le reprochó dar ese paso "unilateral" y "romper" las negociaciones para conseguir un acuerdo de lista unitaria. De esta forma, fuentes de un sector de la dirección de IU señalan que Maíllo ha aceptado ese encargo de "encabezar este proceso de diálogo", que le llevará a convocar debates en los distintos territorios y conocer la opinión de las bases. Su intención es abrir "la participación con un reforzado carácter municipalista para un acuerdo que recoja el sentir de la militancia desde abajo", con la idea de presentar a la asamblea federal de mayo "una nueva hoja de ruta para IU y una dirección política renovada" que sustituya a la del excoordinador federal Alberto Garzón. HAY QUE PASAR DE UNA DIRECCIÓN CERRADA A OTRA ABIERTA Asimismo, fuentes próximas al excoordinador de IU Andalucía han destacado que está convencido de que la cita congresual es "la oportunidad para pasar de una dirección política encerrada en sí misma y ajena a las asambleas de base, a una dirección de carretera y manta y de diálogo franco, directo y sin filtros con la militancia". De esta forma, estas fuentes no descartan que Maíllo pueda optar a presentar una candidatura abanderara por él, aunque aseguran que ahora lo esencial es fijar una "hoja de ruta política clara", consistente en "activar el papel de IU" con un "enfoque municipalista" y teniendo en cuenta a las bases. En caso de que al final diera el paso de presentarse a liderar IU, habría hasta tres candidaturas para la asamblea de IU, dado que aparte de Rego también se quiere presentar el sector crítico a la dirección federal encabezado por José Antonio García Rubio. No obstante, dichas fuentes destacan el papel que va a desempeñar Maíllo de cara a conseguir un acuerdo, pues toda la organización conoce su labor de contacto "directo con una militancia necesitada" de una interacción con su dirección política. "Confiamos en el papel que pueda hacer Antonio Maíllo para articular ese consenso porque representa a la IU del arraigo, de la coherencia y además su figura tiene una fuerte vinculación emocional y permanente con la militancia de base, con quien siempre ha mantenido el contacto estrecho y directo sin mediación. En momentos difíciles su papel ha permitido la cohesión de la organización", enfatizan. Por todo ello, señalan que la propuesta que finalmente presente Maíllo se basará en los "aprendizajes" que deja el ciclo político anterior y que revela que "apostar por modelos de hiperliderazgos, con mucha concentración de poder y poco colectivos es un error". De esta forma, su objetivo será una apuesta por "reforzar la democracia, la participación, y el trabajo en común y colegiado en las organizaciones de izquierdas"..