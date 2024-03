Albiach (Comuns) tacha de "electoralista" la propuesta de financiación singular de Aragonès

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha calificado de "electoralista" la propuesta de financiación singular defendida este miércoles por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Montcada i Reixac (Barcelona), donde ha presentado su candidatura a las primarias de los Comuns para las elecciones catalanas del 12 de mayo, junto con la exalcaldesa del municipio Laura Campos; la alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda, Támar Zamora, y el concejal en Sant Cugat (Barcelona) Ramon Gutiérrez. "Lo que pienso es que ya era hora. Tenemos un sistema de financiación que está caducado desde hace más de cinco años. Yo creo que lo que presentan ahora no deja de ser una propuesta electoral", ha reprochado Albiach. Ha sostenido que una reforma de la financiación "no puede ser una propuesta de partido, debe ser una propuesta de país", por lo que ha asegurado que el Govern debería de haber convocado a la mesa de partidos para trabajar conjuntamente en una propuesta. "Nosotras lo que queremos es una reforma que esté trabajada con diversas fuerzas, con las fuerzas catalanistas", ha destacado Albiach, que considera que la propuesta de Cataluña debe ser transversal y no depender del Govern que haya en cada momento. LOS COMUNS EN EL GOVERN La también coordinadora de los Comuns ha sostenido que la presencia de su formación en el próximo en el próximo Govern es "garantía de políticas progresistas, de modernidad y futuro, de acceso a la vivienda, de una transición justa y de una educación y sanidad fuertes". Ha reivindicado la presencia de los Comuns en el próximo Ejecutivo catalán "ante esta ERC que no sale adelante y que se pone de perfil, y ante un PSC que apuesta por políticas obsoletas, políticas que son del pasado, que ya están caducadas". Albiach ha explicado que la rueda de prensa se ha celebrado ante el CAP de Montcada i Reixac al que hace 12 años "se le recortaron las urgencias nocturnas", y ha recordado que los Comuns pactaron con el Govern para los Presupuestos de 2022 la recuperación de este servicio, que aún no se ha producido, tras lo que ha añadido que este caso no es una excepción, sino que hay más similares. "ALIANZAS PROGRESISTAS" Sobre con quién se plantean los Comuns acordar tras las elecciones cuando el adelanto electoral se precipitó después de que su formación y el Govern no se pusieran de acuerdo para los Presupuestos de 2024, Albiach ha sostenido su partido "si alguna cosa ha demostrado es coherencia". "Nosotras defendemos siempre alianzas progresistas basadas en contenidos y en políticas progresistas. Y yo creo que aquí está la clave", ha destacado Albiach, que ha añadido que sus acuerdos de basarán en el acuerdo de gobierno y las políticas que se quieran impulsar. Ha destacado que los Comuns son la única formación política que no pactarían "con las fuerzas conservadoras en el Parlament, ni españolistas ni catalanistas", y ha añadido que cuando los gobiernos de izquierdas hacen políticas conservadoras pierde sentido que gobiernen y la gente no tiene incentivos para votarles, en alusión a ERC. ALIANZA CON PODEM Preguntada por una posible alianza electoral con Podem Cataluña para las catalanas, Albiach ha respondido que la formación morada ha escogido recientemente a una nueva dirección y les ha emplazado a "decidir qué es lo que quieren hacer". "A través de los medios de comunicación hemos podido ver que estaban dispuestos a llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas. Nuestra línea es la de siempre. Yo tengo clarísimo que el adversario está al otro lado de la pancarta", ha afirmado la líder de los Comuns, que ha insistido en que están abiertos a hablar.