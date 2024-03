Vega Gimeno: "Me veo levantando la Copa pero soy consciente de la dificultad que conlleva"

Zaragoza, 19 mar (EFE).- La capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, en declaraciones a la Agencia EFE ha señalado que se ve levantando por segunda vez la Copa de la Reina, que se va a disputar del 21 al 24 de marzo en Huelva, pero que es consciente de la dificultad que conlleva por el nivel de los rivales.

"Estamos bien. Hace una semana y media hubiera dicho que mal, pero es verdad que después de la Euroliga hemos tenido tiempo para descansar dentro de lo que cabe y se ha notado que a nivel físico estamos mucho mejor. De hecho, en el partido de La Seu ya se notó que estábamos más frescas todas y creo que llegamos en un buen momento", ha asegurado.

La ala-pívot opina que estar bien físicamente ayuda mucho mentalmente: "no tienes que tirar de ti misma continuamente. Mentalmente llegamos frescas porque es la ilusión de una Copa y lo que supone ese tipo de competición y porque a nivel físico todo ayuda y estamos bien".

PREGUNTA: ¿Y además se llega con el refuerzo moral del gran papel en la Euroliga, donde nadie pensaba que se podía llegar tan lejos?.

RESPUESTA: Para nada. Si nos lo hubieran dicho a principio de temporada no nos lo hubiéramos creído. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, nos hemos merecido estar donde hemos terminado, en cuartos de Euroliga, y ha sido muy disfrutado, por eso creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado. Lo hemos disfrutado muchísimo, íbamos sin ningún tipo de presión y eso siempre ayuda, siempre te destapas un poco más y estoy muy contenta y orgullosa del trabajo que hemos hecho porque es una competición muy complicada.

P: La Euroliga ha demostrado que el Casademont ha sido capaz de derrotar a rivales que en teoría eran muy complicados. ¿Eso puede ayudar en la Copa?

R: Es verdad, antes de jugar veías la plantilla de los rivales y casi te daba un ataque, pero luego te das cuenta de que les compites e incluso les ganas ciertos partidos y te da ese chute de confianza o energía de saber que puedes asustar a ciertos equipos. Eso va bien para la Copa porque hay equipazos como Salamanca, Valencia o Girona que están jugando en Europa, que han competido muy bien. Ver que hemos competido con Fenerbahce y ganado a Mersin o Lyon te da ese plus de confianza de decir que si hacemos bien las cosas todo puede pasar.

P: ¿Cómo se enfoca la Copa?, ¿os veis cerca de Salamanca y Valencia?

R: La opción de ganar la Copa la veo, pero toda la presión es para Salamanca y Valencia por plantilla y presupuesto. Yo me la quito. Son dos clubes que llevan mucho tiempo mereciéndose esa presión y estar ahí y nosotras en la clasificación estamos terceras y vamos a la Copa como el año pasado, con la esperanza de poder ganarla, y eso que el año pasado no estábamos tan bien. Lo bonito de la Copa es que es a un partido, no son eliminatorias de tres o cinco partidos y por eso creo que está todo súper abierto.

P: ¿Defender título es más un aliciente o una presión?

R: Es más una aliciente. Es un chute de energía y de confianza, de saber que ocurrió el año pasado y que puede volver a pasar. Lo tenemos que coger como que si hacemos bien las cosas podemos ganar a los grandes y estar ahí aunque lo normal sería que fueran Perfumerías Avenida o Valencia los que compitieran por un título.

P: ¿El primer partido contra el Baxi Ferrol es el más complicado porque es quizá el único donde existe la obligación de ganar?

R: Totalmente, yo no paro de repetir que el partido que me da más respeto y miedo es el primero contra el Baxi Ferrol porque además es un equipo que las dos veces que hemos jugado contra él nos lo ha puesto muy complicado porque hemos ganado en los últimos minutos. Para nosotras es un equipo muy incómodo y tengo cierta incertidumbre por ver cómo reaccionamos ante ese único momento en el que nosotras tendremos la presión y ese nerviosismo si el partido no va bien, cómo lo vamos masticando y cómo reaccionamos.

P: ¿Cuales son las claves para ganar ese primer partido?

R: Ferrol es un equipo muy dinámico, tiene una forma de jugar muy particular ya que no juega así ningún equipo de la Liga, tiene muy buen tiro exterior y muchos recursos para buscar esos tiros. Abren mucho el campo y no tienen una pívot grande por lo que nos sacan a todas mucho de la zona. Tendremos que controlar a sus tiradoras y llevar el partido a nuestro juego y no entrar en el suyo que es tan dinámico, tan rápido y tan de buscar tiros porque nos perjudica.

P: ¿Hay deudas deportivas con Salamanca y Valencia?

R: No, vamos a intentar ganar a Ferrol y luego ya pensaremos en deudas o no deudas.

P: ¿Quién es más favorito para ganar el título?

R: Yo diría que Salamanca. Me está gustando mucho desde la llegada del nuevo entrenador Nacho Martínez. Creo que está haciendo muy bien las cosas, jugando muy bien al baloncesto y como que las veo muy completas, que todo el mundo está en muy buen momento y eso en una Copa es muy importante.

P: Si Casademont Zaragoza supera a Baxi Ferrol la teoría dice que debería encontrarse con Salamanca. ¿Qué podría ocurrir?

R: Tendremos que ir a morir. Es una semifinal de Copa, todo puede pasar en un partido y evidentemente iríamos a ganar. En Salamanca les ganamos en Liga y en Zaragoza perdimos por poco por lo que creo que seguramente sería un buen partido.

P: ¿La experiencia del año pasado le puede servir al equipo?

R: Sí, porque la mitad del equipo de este año tendrá esa experiencia previa, aunque no sea mucha, y sobre todo las jugadoras jóvenes creo que van con mucha ilusión. Entienden cuál es el concepto de Copa de la Reina. Somos ahora mismo una mezcla de experiencia e inexperiencia.

P: ¿Y la de Euroliga?

R: Totalmente. El play-off que jugamos en cuartos contra el Mersin turco y los partidos importantes que hemos disputado suman seguro porque hemos jugado partidos con presión. Aunque ahora parezca que no creo que lo llevamos en la mochila y eso nos ayudará.EFE

