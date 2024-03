Temas del día de EFE Economía del martes 19 de marzo de 2024

ENCUENTRO FINANCIERO

Madrid - El Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y las principales entidades financieras abordan la actualidad del sector, los retos de ciberseguridad y las perspectivas de negocio ante una posible bajada de los tipos de interés en el IV Observatorio de las Finanzas.

BANCA RECLAMACIONES

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba este martes, por segunda vez, la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quedó en el aire al final de la anterior legislatura porque no dio tiempo a que el Senado diera su visto bueno.

JAPÓN TIPOS

Tokio - El Banco de Japón (BoJ) elevó este martes dos décimas los tipos de interés de referencia a corto plazo, hasta el 0,1 %, la primera medida de este tipo en 17 años, además de retirar algunos de los estímulos que aplicaba dentro de su amplio programa de flexibilización monetaria.

(Texto enviado a las 5:28 horas)

AGENDA INFORMATIVA

9:00h.- Madrid.- ENCUENTRO FINANCIERO.- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en la apertura del IV Observatorio de las Finanzas organizado por El Español, que inaugura el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y en el que intervienen también responsables de los mayores bancos españoles. C/ de Almagro, 5. Auditorio de la Universidad Camilo José Cela (Texto)

9:00h.- Madrid.- EMPRESAS DISTRIBUCIÓN.- Las patronales CEOE y Cepyme organizan un encuentro empresarial con el director general del grupo IFA y presidente de EuroCommerce, Juan Manuel Morales Alonso, sobre la competitividad y la sostenibilidad en el sector de la distribución alimentaria.

9:00h.- Madrid.- BOLSAS CONFERENCIA.- Primera jornada de la WFE Clear Conference, evento organizado por la Federación Mundial de Bolsas (WFE) que se extenderá hasta el miércoles y que contará con la presencia de responsables de bolsas de todo el mundo. Palacio de la Bolsa de Madrid.

9:45h.- Madrid.- COMERCIO DIGITAL.- Presentación del estudio “Hábitos de consumo de los compradores online en España” realizado por Amazon junto a Ipsos. La Rollerie, Carrera de San Jerónimo, 26.

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincial el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela s/n

10:00h.- Madrid.- CONGRESO VIVIENDA.- La Comisión de Vivienda del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley, entre ellas una de Sumar para prohibir la venta de suelo público y aprobar una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente y otra del PSOE que insta a las administraciones competentes a declarar zonas de mercado residencial tensionado para que pueda aplicarse en los alquileres el índice de precios de referencia.

11:30h.- Madrid.- BANCA SALARIOS.- Los sindicatos y la Asociación Española de Banca (AEB) vuelven a reunirse para intentar cerrar un acuerdo que mejore el sueldo de los trabajadores del sector y evitar la huelga convocada para el próximo viernes, 22 de marzo.

12:30h.- Madrid.- SABADELL ESTRATEGIA.- El director de banca de empresas, red y banca privada del Banco Sabadell, Carlos Ventura, y el director del segmento de autónomos y negocios de la entidad, Emiliano Álvarez, presentan la nueva propuesta para autónomos del grupo C/ Serrano, 71.

16:00h.- Sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, con preguntas sobre el control de los contratos de acopio de material sanitario, el control de emisiones y los rescates de Plus Ultra y Air Europa, además de interpelaciones sobre la evolución del número de contratos fijos discontinuos y los Fondos Next Generation. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:30h.- Madrid.- VIVIENDA REHABILITACIÓN.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, firma 44 acuerdos con diez comunidades autónomas para la rehabilitación y construcción de vivienda asequible correspondientes a los Programas 1 y 6 del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). (Foto)

Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) publica los datos de producción y exportación de vehículos de febrero.

Madrid.- Madrid.- VIVIENDA FINANCIACIÓN.- El Consejo de Ministros aprueba dotar a las comunidades autónomas con 430 millones de euros que irán destinados a la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos y a la construcción de vivienda asequible.

Madrid.- BANCA RECLAMACIONES.- El Consejo de Ministros aprueba, por segunda vez, la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quedó en el aire al final de la anterior legislatura porque no dio tiempo a que el Senado diera su visto bueno. (Texto)

Barcelona.- ALIMENTARIA 2024 - Segunda jornada de Alimentaria & Hostelco en la que se presentará el informe sobre producción y consumo de ecológicos.

Internacional

Europa

8:00h.- Fráncfort.- AUDI RESULTADOS.- El fabricante de vehículos de alta gama Audi presenta sus resultados financieros de 2023. (Texto)

11:05h.- Fráncfort.- ALEMANIA CONFIANZA.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora en Alemania de marzo (Texto)

17:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, clausura la conferencia "Europe 2024"

Berlín.- EUROPA ECONOMÍA.- El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, participa en la conferencia "Europe 2024" en un panel dedicado a una nueva estrategia de crecimiento para Europa.

Lisboa.- CTT RESULTADOS.- La empresa postal portuguesa CTT divulga sus resultados de 2023. (Texto)

Ginebra.- UBS CREDIT SUISSE.- Se cumple este 19 de marzo un año desde que el banco UBS, empujado por el Gobierno suizo, anunció que adquiría a su rival Credit Suisse, lo que lo convirtió en el segundo mayor banco de Europa por capitalización. (Texto)

América

Washington.- RESERVA FEDERAL.- Comienza la reunión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal para decidir posibles subidas o bajadas de tipos de interés. (Texto)

La Habana.- CUBA AGRICULTURA.- XXV edición de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria FIAGROP.

Montevideo.- URUAUGY ENERGÍA.- Se inaugura en la ciudad uruguaya de Trinidad -a unos 190 kilómetros de Montevideo- el puesto de carga número 300 de la Ruta Eléctrica Nacional, que permite llenar las baterías de los vehículos eléctricos. (Texto)

Asia y África

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón celebra su reunión mensual sobre política monetaria, en la que se espera que debata el fin de los tipos de interés negativos. (Texto)

Shanghái.- XIAOMI RESULTADOS.- La junta directiva de la tecnológica china Xiaomi se reúne para aprobar la cuenta de resultados del ejercicio 2023. (Texto)

Rabat.- MARRUECOS TIPOS.- Reunión trimestral del banco central marroquí Bank al Maghrib (BAM) tras la cual emite su decisión sobre los tipos de interés y da sus previsiones de crecimiento y déficit. (Texto)

