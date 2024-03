Tellado no se pronuncia sobre Fernández (PPC) y dice que el Comité Electoral Nacional "elegirá al mejor candidato"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha declinado este martes pronunciarse si el actual presidente del PPC, Alejandro Fernández, es el "mejor candidato" del partido para las elecciones catalanas del 12 de mayo y ha recordado que esa decisión corresponde al Comité Electoral Nacional del partido, un órgano que preside el vicepresidente de la Xunta de Galicia en funciones, Diego Calvo. "Estoy seguro que el Comité Electoral Nacional elegirá al mejor candidato de los posibles", ha asegurado Tellado --que fue hace unos meses vicesecretario de Organización del PP-- en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara Baja. Por el momento, la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo mantiene un hermetismo sobre quién será su candidato ante las catalanas alegando que en este momento la prioridad es cerrar un acuerdo con Ciudadanos para ir juntos a esos comicios. Los 'populares' pretenden que el partido naranja se integre en el PP para concurrir bajo sus siglas, un paso que evidenciaría una "reunificación del espacio de centroderecha", según fuentes del partido. En este escenario, fuentes del PP han indicado además que "no hay prisa" para elegir al 'número uno' del PP en Cataluña porque el plazo límite para registrar candidaturas finaliza el 8 de abril. Sin embargo, esta tardanza ha provocado inquietud en algunos cargos del PP, que alertan además de que relevar a Alejandro Fernández sería "un error". En las quinielas figuran otros nombres como Dolors Montserrat, Manu Reyes o Daniel Sirera. ¿ALEJANDRO FERNÁNDEZ ES EL MEJOR CANDIDATO? Al ser preguntado expresamente si Alejandro Fernández es el mejor candidato del Partido Popular para las elecciones en Cataluña, Tellado ha señalado que no le corresponde a él contestar a esta cuestión y se ha mostrado "tremendamente respetuoso con las competencias" que en este momento ostenta Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP. En este sentido, ha indicado que son un partido "democrático" que cuenta con órganos encargados de designar a los candidatos. Así, ha recordado que en el caso de autonómicas el cabeza de cartel lo debe elegir el Comité Electoral Nacional del PP. Dicho esto, ha asegurado que las elecciones del 12 de mayo son "muy importantes para Cataluña y para España" y ha subrayado que "hoy la realidad es que la única alternativa en Cataluña es el Partido Popular". "Tenemos que ser el referente del constitucionalismo toda vez que el Partido Socialista ha desertado de él", ha apostillado. CREE QUE PSC, ERC Y JUNTS "AL FINAL SON LO MISMO" El portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que el PP es la "única alternativa posible" a "ese triángulo que conforman ERC, Junts y PSC, que al final son lo mismo" y tienen "la misma oferta electoral". "Por eso el Partido Popular tiene que reforzarse en estas elecciones para ser ese referente único del constitucionalismo que aglutine ese voto que no acepta ni lo que pasa en Cataluña, ni lo que ocurre a nivel nacional", ha manifestado, para añadir que el PP tiene "una tarea importantísima por delante".