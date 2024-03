Sumar critica que Feijóo está "escondido" ante el "escándalo Ayuso" y se cuestiona si lo hace porque la tiene "miedo"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "insostenible" y se ha cuestionado si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue "escondido" ante sus "escándalos" porque le tiene "miedo". "Nosotros nos preguntamos por qué se esconde Feijóo, nos preguntamos si se esconde porque el último que miró debajo de las alfombras del PP de Madrid fue el señor Pablo Casado, acabó teniendo que dimitir como líder; o si es que simple y llanamente le tiene miedo a lo que pueda tener que preguntar o a las explicaciones que pueda tener que dar. Pero nos parece que Feijóo tiene que decir algo y tiene que dejar de estar escondido", ha lanzado en rueda de prensa. El portavoz de Sumar ha proclamado que el "escándalo del clan Ayuso crece con cada día que pasa" y que su posición no es sostenible, dado salió a dar explicaciones y al día después se supo que su pareja reconocía delitos de fraude fiscal para intentar pactar con la Fiscalía, aparte de otros episodios conocidos por informacoines como "empresas pantalla, de pisos y comisiones millonarias. De hecho, ha manifestado que esto no es un caso aislado dado que su entorno familia se ha visto salpicado por estos comportamientos. "En Madrid la posibilidad de que te toque la lotería está directamente vinculada a lo cerca que estés de la señora Díaz", ha espetado Errejón para exigir que Ayuso debe dar un "paso atrás" y cesar también a su director de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. Al hilo, ha ironizado de que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre exprese su confianza en Ayuso, dado que es apoyar el "modelo" del PP que está basado, a su juicio, en la corrupción. COMUNES Y PODEMOS: DEBEN DIMITIR Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, ha lanzado que Ayuso "no es impune" mientras la gente aprecia que sus familiares "multiplican su patrimonio por arte de magia" y que, tras aprobar también el "protocolo de la vergüenza" de mayores afectados por Covid en residencias durante la pandemia, ha llegado el momento de rendir cuentas- "Las amenazas a medios de comunicación se zanjan dimitiendo", ha agregado para denunciar que la presidenta madrileña promociona a "matones", en alusión a su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez. También el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha reclamado también que la mandataria autonómica, dado que el "clan Ayuso" está evidenciando que es un "gobierno de la mafia" y su jefe de gabinete un "matón". "La salida que le queda en este goteo de informaciones (sobre las actividades de su pareja) es la dimisión", ha agregado.