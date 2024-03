Rueda reprocha a Sánchez que renuncie a presentar los PGE: "O Presupuestos o elecciones"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que renuncie a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña, sugiriendo que tiene que convocar elecciones por descartar aprobar las cuentas públicas para este año. Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en un desayuno-coloquio de la Asociación para el Progreso a la Dirección (APD) sobre esta decisión de Sánchez de renunciar a los Presupuestos para el año 2024, insistiendo en que debe convocar elecciones si no presenta cuentas públicas. "No es normal no tener presupuestos. Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. No me imagino a Galicia sin presupuestos", ha recalcado Rueda, que ha afeado al PSOE ser "una muleta de apoyo para formar mayorías y nada más". Asimismo, Rueda ha afeado al PSOE un "modelo" de Gobierno en el que "se da por bueno que sea el partido nacionalista independentista el que presida y se da por bueno que simplemente el Partido Socialista sea una muleta, un apoyo, para gobernar y nada más". LAS ELECCIONES GALLEGAS El presidente 'popular' de Galicia ha señalado que la dimensión nacional de las elecciones gallegas "se dio desde la izquierda" y, por ello, ha dicho que espera que las promesas electorales del presidente del Gobierno durante la campaña se cumplan independientemente del resultado electoral. Entre ellas, ha destacado algunas como la gratuidad de la autopista AP9 o el Corredor Atlántico. Sobre la ley de amnistía, considera que "va a conseguir fragmentar" la sociedad y que supone, bajo su punto de vista, una desigualdad jurídica, territorial y económica. Además, ha recordado las promesas del Gobierno respecto a otras "cesiones": "Con la condonación de la deuda nos iban a llamar a todos y aún seguimos esperando". Rueda también ha cargado contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, después de que éste asociara la victoria del PP en Galicia con "gratificaciones a mariscadoras" y "monjitas organizando el voto": "Es una falta de respeto a todos los gallegos". Preguntado sobre si tiene claro la formación del nuevo Gobierno de la Xunta, Rueda ha pedido "un poco de paciencia" y ha explicado que, aunque ya haya un cambio en el Ejecutivo gallego --ya que la hasta ahora conselleira de Infraestruturas en funciones, Ethel Vázquez, ha accedido a un puesto en la Mesa del Parlamento Gallego -- los actuales le parecen "magníficos conselleiros" e intentará "coger a los mejores".