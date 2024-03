Raphael: "Digo tajante que no voy a retirarme, no me veo vegetando"

Madrid, 19 mar (EFE).- Frente a los casos de compañeros de generación que han ido colgando los micrófonos para siempre en los últimos años, Raphael asegura de manera "tajante" que él no se ve "en el papel de estar sin hacer nada" y descarta su jubilación.

"Digo tajante que no voy a retirarme, no me veo vegetando", dijo este martes el artista, de 80 años, durante la celebración en Madrid del 'I Encuentro de Música en Español' organizado por la centenaria revista estadounidense 'Billboard' y la Comunidad de Madrid.

El artista reconoció que "algún día" tendrá que quedarse en casa, "pero cuanto más tarde mejor". "No es que quiera más, se trata más de hacer todos los días lo que te apasiona y te gusta", alegó sobre su resistencia a una retirada inminente.

"No me veo en el papel de estar sin hacer nada con tantas cosas que se pueden hacer, tantos teatros a los que se puede ir y tantos países a los que viajar y en los que se me quiere desde hace tanto tiempo", señaló en encuentro musical.

Recién llegado de Londres, en un paréntesis antes de sus próximas visitas a México y Colombia, Raphael respondió a preguntas de la periodista Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de 'Billboard', sobre su consejo para las nuevas generaciones de artistas para llegar arriba.

"Yo lo hice con trabajo, con mucho trabajo. Hay que tener un sello muy personal, lo que no vale es venir a este mundo artístico copiando o bebiendo de otras fuentes. Aunque sea malo, pero que sea tu sello, porque la gente une tu forma de hacer a tu voz", dijo.

Raphael es uno de los artistas españoles más internacionales, ha grabado cerca de ochenta discos en sesenta años de carrera en la música y en el cine.

Además, posee un innumerable palmarés de premios y es el único cantante hispano con un disco de uranio por la venta de más de 50 millones del discos.

Raphael está presente en el Paseo de las Estrellas Latinas de Miami desde 1990, y ya cinco años antes el alcalde de Los Ángeles llegó a establecer el 'Raphael Day'. EFE

