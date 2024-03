Puente cifra en 1.850 millones el dinero que destinó su Ministerio a Cataluña a finales de 2023: "¿Les parece poco?"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha cifrado en 1.850 millones de euros el dinero que recibió Cataluña en el segundo semestre de 2023 desde su departamento y las empresas dependientes del Ministerio, reivindicando que es la comunidad que más recibió. "¿Les parece poco?", ha espetado Puente a la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, apostillando que Cataluña "es la comunidad autónoma en la que más ha invertido" su Ministerio. "Que este Gobierno invierte en Cataluña se constata en las cifras, pero también en la calle", ha añadido. En este contexto, ha señalado que hace pocos días se conocierton los datos provisionales de ejecución de la inversión de su Ministerio durante el segundo semestre del año 2023, ejecutándose unos 940 millones de euros en Cataluña. "Si consideramos el resto de capítulos, no solo los estrictamente inversores, porque algunos de ellos son muy relevantes en términos de transferencias de créditos, por, ejemplo, las Rodalies, nos vamos a cerca de 1.850 millones de euros", ha señalado. LA CONFLICTIVIDAD Y es que la portavoz de ERC en el Senado ha insistido en su petición al ministro Puente de una financiación singular para Cataluña, que pasa por recaudar el 100% de los impuestos, a la vez de que se ha quejado de la baja ejecución de la inversión en Cataluña frente a Madrid, según ha dicho. Por su parte, el ministro Puente ha pedido una "reflexión colectiva" de "por qué cuesta tanto impulsar proyectos en beneficio de toda la ciudadanía" en Cataluña: "Y no hablo ya de la ampliación del aeropuerto, sino hasta la última rotonda o variante. "Nos encontramos con una conflictividad a la hora de tomar decisiones que no es tan intensa en otros territorios, y todo ello provoca que inversiones previstas para un ejercicio acaben desplazándose unos meses o unos años en el tiempo", ha denunciado el ministro Puente.