Parlament balear aprueba iniciativa del PP para bonificar los viajes a la final de Copa entre críticas de electoralismo

El pleno del Parlament ha aprobado este martes pedir al Gobierno central que amplíe la bonificación del 75% en las tarifas aéreas a los vuelos chárter de aficionados del RCD Mallorca a la final de Copa del Rey, que se disputará en Sevilla el 6 de abril, entre críticas de populismo, demagogia y electoralismo por parte de la oposición. La propuesta del PP es complementaria a la carta que envió la presidenta del Govern, Marga Prohens, al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la misma línea. La iniciativa ha contado con el voto favorable de PP y Vox, la abstención del PSIB y MÉS per Mallorca, y el voto en contra de Més per Menorca y Unidas Podemos. La diputada del PSIB Silvia Cano, por error, también ha votado en contra. Por parte del PSIB, el diputado Marco Antonio Guerrero ha calificaco la propuesta "como un ejercicio de populismo de manual o un manual de populismo" y ha explicado que para lograr la ampliación de la modificación habría que modificar la norma con rango de ley que regula el REB. "Ni con toda la voluntad del mundo por parte del ministro se podría hacer", ha señalado. Para Guerrero, la ampliación de la bonificación no está justificada "por mucha final que sea" y ha recordado que otros clubes deportivos de Baleares se han visto en circunstancias similares para financiar viajes para participar en competiciones en la península. Sobre esta cuestión, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, que ha defendido la iniciativa, ha matizado que otros clubes que han tenido que viajar a la península pudieron hacerlo en vuelos regulares y que se hubieran necesitado fletar chárters también habrían pedido la ampliación de la bonificación. "Llamen al ministro Óscar Puente. Los aficionados del RCD Mallorca merecen poder viajar a Sevilla en igualdad de condiciones", ha añadido. El 'popular' se había mostrado dispuesto a ampliar la petición a todos los casos y que no se tratara únicamente de una situación excepcional para lograr un apoyo unánime a la petición. Vox ha votado a favor de la iniciativa y la diputada María José Verdú lo ha justificado por la excepcionalidad de la circunstancia. MÉS per Mallorca también se ha abstenido, aunque la diputada Maria Ramon ha acusado al PP de "jugar con la ilusión de los aficionados" sabiendo que la petición no puede prosperar. La ecosoberanista ha acusado a los 'populares' de impulsar la petición "para poder decir que Puente se negó". Josep Castells, de Més per Menorca, que ha votado en contra, ha justificado su oposición porque además de ser imposible de materializar es "profundamente electoralista". "Me gustaría que las peñas estuvieran aquí para poder decirles que el Govern les ha engañado", ha concluido.