La ex de Mainat se escuda en que una amiga fue quien envió el correo con insultos

Barcelona, 19 mar. (EFE).- La segunda exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha defendido que fue una amiga suya quien, haciéndose pasar por ella, envió un correo electrónico donde insultaba al fundador de La Trinca, pese a tener prohibido comunicarse con él.

En un juicio celebrado este martes en el juzgado de lo penal número seis de Barcelona, la Fiscalía ha solicitado para ella la pena de un año de prisión por presuntamente haberle enviado un mensaje con insultos a uno de los fundadores del grupo musical 'La Trinca' través de correo electrónico.

La Fiscalía acusa a Angela Dobrowolski de haber desobedecido un auto dictado por el juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que imponía a la procesada la prohibición de acercarse y comunicarse con Mainat en 2020, algo que incumplió dos años después con el envío de, al menos, un correo.

De acuerdo con la acusación pública, el 12 de marzo de 2022, sobre las 16.30 horas, Dobrowolski le envió a Josep Maria Mainat un "extenso mensaje" firmado por ella en el que le dijo cosas como "escóndete, patético maricón", y donde además le increpaba y denigraba de forma reiterada.

El escrito señala que el correo electrónico también hacía referencia a vivencias comunes y que dieron lugar a la separación, y a posteriores incidentes entre ambos.

Dobrowolski, que ha llegado conducida desde la cárcel, puesto que está ingresada desde febrero por la condena de dos años y medio de prisión del pasado octubre por falsificar cheques de Mainat, ha negado que ella fuera la autora del mensaje, pese haberse enviado desde una dirección de correo suya.

En su declaración, en la que ha contestado a todas las partes, ha atribuido la autoría a una amiga suya que vivía con ella cuando sucedieron los hechos, quien supuestamente tenía acceso al ordenador y a su cuenta.

"Ella era consciente de la orden de alejamiento, pero no de la prohibición de comunicación", ha manifestado Dobrowolski, que también ha afirmado que jamás hubiera pensado en transgredir la norma, tras indicar la dureza con la que vivió su primer ingreso en prisión.

La ex de Mainat también ha alegado que el mensaje que presuntamente envió está escrito en castellano para desvincularse de su autoría, puesto que ha afirmado que se comunicaba con su exmarido e hijos únicamente en catalán.

Tras ella, ha testificado el propio productor televisivo, que no está personado en esta causa -en la que únicamente acusa la Fiscalía-, que ha afirmado que, por el contenido, aunque ella no había usado su dirección de correo habitual, no dudó de que se trataba de Dobrowolski.

Además, aunque ha afirmado que solía comunicarse en catalán con Dobrowolski, de vez en cuando también lo hacía en castellano, sobre todo por escrito.

Durante la fase de informes finales, la fiscal ha dado por desacreditada la versión de la exmujer del productor televisivo tras señalar que las comunicaciones en castellano también existían y que a la supuesta amiga que envió los correos no se la ha identificado ni ha sido citada durante el juicio o la instrucción.

"No tenemos más que su versión exculpatoria, no sabemos quién es su amiga, solo conocemos su nombre y en ningún momento ha aparecido en mitad de la instrucción ni en el juicio oral", ha argumentado.

Antes de comenzar el juicio, Mainat ha hecho unas breves declaraciones a la prensa -acompañado de su abogada, Olga Tubau- en las que ha dicho tener "sentimientos contradictorios" hacia su exmujer.

"He estado muy enamorado y después ya menos, y después hubo un intento de asesinato supuesto y ya cambia mucho la percepción", ha indicado Mainat.

El juicio a Dobrowolski por el intento de asesinato de su exmarido, en el que la Fiscalía pide 16 años de prisión, comenzará el próximo 15 de julio en la Audiencia de Barcelona. EFE

