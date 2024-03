La Audiencia de Barcelona valora este martes si dejar en libertad a Dani Alves

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona valorará la petición de la defensa del futbolista Dani Alves para dejarlo en libertad con una vista este martes que ha agendado para las 9 horas. La vista se ha convocado a solicitud de su defensa, que ejerce la abogada Inés Guardiola, después de que el jugador fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Están convocados la Fiscalía y los abogados de las partes, mientras que la previsión es que Alves lo seguirá por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Se da la circunstancia de que las protestas de funcionarios de prisiones que siguen desde el jueves pasado han impedido que los presos de la cárceles bloqueadas salgan de las celdas y hagan vida en el módulo, y también que se traslade a los presos a los juzgados y que asistan a videoconferencias con los tribunales, como la prevista para Alves. Fuentes judiciales han señalado que para poder celebrar la vista del martes es necesario que el futbolista pueda escuchar lo que se dice en la sala, de manera que en caso de que Alves no pueda conectarse a la videoconferencia desde Brians 2 el tribunal decidirá qué hacer con la convocatoria. La prisión de Brians 2, donde está Alves, no ha podido abrir las celdas este lunes a primera hora por falta de personal pero sí lo ha podido hacer más tarde después de que un dispositivo de Mossos d'Esquadra ha habilitado el acceso, de manera que los presos no han podido hacer vida ordinaria pero sí salir de las celdas.