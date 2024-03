Extremadura remarca su apuesta "clara y firme" para que la central de Almaraz siga abierta y lamenta "dudas" del PSOE

La Junta de Extremadura remarca su postura "clara y firme" de que la central nuclear de Almaraz debe continuar abierta y lamenta las "dudas" que en esta cuestión mantiene el PSOE. "Siempre hemos manifestado que para nosotros la central nuclear de Almaraz es una de las industrias más importantes si no la más importante y más fuerte que hay en Extremadura, e importantísima para la energía a nivel nacional", ha espetado la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga. "No hemos tenido nunca dudas... Nosotros creemos y confirmamos que tiene que seguir abierta (la central de Almaraz)... Las dudas vienen de otro lado, del PSOE que no tiene muy claro ni a nivel europeo, ni a nivel nacional ni en Extremadura entre ellos cuál es la posición que tienen.... La nuestra es clara y firme: apoyamos que la central nuclear de Almaraz debe estar abierta", ha incidido a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes en Mérida.