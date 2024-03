España vende material de defensa por valor de 1.750 millones en 2023, un 35% más respecto al año anterior

Las exportaciones de material de defensa alcanzaron un importe de 1.753 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 35% más que en el mismo período del año anterior, según ha adelantado este martes la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, que ha atribuido el incremento al "contexto bélico internacional". Méndez ha acudido a la Comisión de Defensa del Congreso para presentar el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso elaborado por el departamento que encabeza correspondiente a 2022, y algunos grupos presentes en la sesión, como Sumar o Bildu, han reprochado el desfase en la presentación de los datos a la Cámara Baja. Por ello, la secretaria de Estado ha querido adelantar los últimos datos de los que dispone. Tardarán otros tres meses más o menos en reunir las cifras finales de 2023. Además, ha precisado que las exportaciones realizadas representaron un 13% del total de licencias autorizado, siendo los países de la Unión Europea (UE), que no ha especificado, los principales compradores. Representaron un 45% del total. Si se suman las exportaciones a países de la OTAN, este porcentaje asciende al 60%, ha añadido. Sobre el material exportado, resaltan las aeronaves, un 53%. Por último, ha precisado que se denegó una exportación, pero no ha aportado más detalles. Méndez también ha informado de que los envíos de material policial y de seguridad en el primer semestre de 2023 alcanzaron los 584.623 euros, una "pequeña parte" de los casi tres millones de euros autorizados para ese ejercicio. Estos productos fueron a parar principalmente a Senegal y Marruecos y no se denegó ningún envío. ARMAS DE CAZA Y MATERIAL DE DOBLE USO En cuanto a armas de caza y deportivas, España vendió productos por un total de 74,4 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 23,8% más que en el mismo período de 2022. El primer destino en esta categoría fue Estados Unidos, según los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio, que agrega que se denegaron seis exportaciones, sin dar detalles. Por último, en referencia al material de doble uso, productos que pueden usarse en el campo civil y militar, las exportaciones totalizaron 141,5 millones de euros, un 9% menos que lo exportado en el primer semestre del año anterior, y se denegaron diez envíos. Los que sí se exportó fue a parar sobre todo a Singapur y Rusia, que principalmente recibieron máquinas, herramientas y equipos de procesado de alimentos. Si bien sobre Rusia pesan sanciones por la invasión a Ucrania, este tipo de material queda excluido en lo relativo a tecnología de los alimentos por ser necesaria para la supervivencia de los ciudadanos.